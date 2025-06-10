GENOCIDIO EN GAZA
Irán advierte que tiene información clave para contraatacar si Israel impacta sitios nucleares
Teherán advirtió que puede lanzar contraataques inmediatos a Israel utilizando la información que tiene sobre instalaciones nucleares de Tel Aviv.
FOTO DE ARCHIVO: Irán dice que tiene información para atacar a Israel en respuesta a "cualquier" ataque a instalaciones nucleares / Reuters
10 de junio de 2025

La tensión entre Israel e Irán vuelve a escalar y ahora se concentra directamente sobre las capacidades nucleares de ambos. Tras las reiteradas amenazas de Tel Aviv de que podría atacar las instalaciones nucleares de Teherán, el máximo organismo de seguridad iraní declaró que están en capacidad de lanzar contraofensivas inmediatas sobre los sitios nucleares israelíes, utilizando información de inteligencia que tienen en su poder. Mientras, el Organismo Internacional de Energía Atómica advierte sobre los riesgos de una escalada.

En varios comunicados oficiales, el Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán afirmó que una reciente operación de inteligencia ha proporcionado datos suficientes para “atacar de inmediato los centros nucleares ocultos de Israel en respuesta a cualquier agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones nucleares”.

Teherán también advirtió que cualquier ofensiva israelí contra su infraestructura militar o económica será respondida de forma “precisa y proporcional”.

El sábado, medios estatales ya habían informado que Irán había obtenido una "gran cantidad de información estratégica y sensible" a través de una operación encubierta. Entre los documentos figurarían detalles sobre instalaciones nucleares no declaradas en Israel y planes de defensa.

El ministro de Inteligencia, Esmail Khatib, confirmó que los archivos también contienen datos sobre países de Occidente, incluido Estados Unidos, y anticipó que parte del material será publicado próximamente.

Este lunes, el jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hossein Salami, dijo que esta inteligencia haría "más preciso el impacto de los misiles iraníes" en caso de una confrontación.

El OIEA advierte sobre el peligro de escalada

En medio del aumento de la tensión entre Irán e Israel, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, también alertó sobre los riesgos que implicaría una ofensiva de Tel Aviv contra Teherán. 

En ese sentido dijo durante una entrevista que autoridades iraníes le señalaron que un ataque israelí contra sus instalaciones nucleares haría que Irán esté más determinado a desarrollar un arma nuclear.

“Un ataque podría tener un efecto contraproducente, consolidando la determinación de Irán —lo diré sin rodeos— de desarrollar un arma nuclear o retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear”, indicó Grossi en la entrevista con el medio Jerusalem Post, también transmitida por i24 TV. El reporte añadió que Grossi expresó dudas sobre que Tel Aviv de hecho fuera a lanzar un ataque. 

El programa nuclear iraní "tiene una amplia y profunda influencia (...) Desmantelarlo requeriría una fuerza abrumadora y devastadora", agregó. 

Grossi también enfatizó la necesidad de apostar por soluciones diplomáticas: “Estamos tratando de resolver esto sin el uso de la violencia o la fuerza”. 

OIEA advierte sobre el nivel de enriquecimiento de uranio de Irán

Por otro lado, el jefe del OIEA manifestó su grave preocupación por el nivel actual de enriquecimiento de uranio por parte de Irán, que, según dijo, se encuentra “muy cerca” del umbral necesario para fabricar un arma nuclear. 

Aunque aclaró que el organismo no acusa formalmente a Irán de buscar armamento nuclear, remarcó que la acumulación de reservas y la falta de cooperación con los inspectores generan serias dudas. 

“El enriquecimiento de uranio en sí no es una actividad prohibida, algo que siempre me recuerdan mis homólogos iraníes”, explicó Grossi. “Pero cuando se acumula una cantidad muy cercana a la necesaria para un dispositivo nuclear explosivo, entonces no podemos ignorarlo”.

Aunque el derecho internacional ampara el derecho de Irán a enriquecer uranio en el marco del Tratado de No Proliferación Nuclear, su negativa a frenar el ritmo del programa sigue siendo un punto de fricción, de acuerdo a Grossi. 

Continúan las conversaciones entre EE.UU e Irán

Mientras, las conversaciones entre EE.UU e Irán, para un nuevo acuerdo nuclear, mediadas por Omán, continúan sin llegar a un acuerdo. Washington y Teherán han mantenido cinco rondas de negociaciones indirectas desde abril, en un intento por encontrar una vía para volver a un acuerdo nuclear tras la retirada de Estados Unidos en 2018 del Plan de Acción Integral Conjunto, acordado en 2015. 

En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán anunció este martes que la próxima ronda de conversaciones nucleares con Estados Unidos está programada para el domingo.

Sin embargo, persiste un obstáculo importante: la negativa de Irán a detener el enriquecimiento de uranio, que, según insiste, hace parte de su derecho soberano. 

Trump pide moderación a Netanyahu

En paralelo, la semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que había advertido al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no tomara medidas que pudieran interrumpir las conversaciones nucleares con Irán.

"Le dije que sería inapropiado hacerlo ahora mismo porque estamos muy cerca de una solución", afirmó. Y añadió "Estamos tratando de llegar a un acuerdo para que no haya destrucción ni muerte", dijo Trump a los periodistas después de lo que describió como una llamada positiva con Netanyahu.


FUENTE:TRT Español y agencias
