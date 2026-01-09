En medio de la incertidumbre y las preguntas sin resolver que se han cernido sobre Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro hace menos de una semana, otra noticia vuelve a sacudir el país: la liberación de múltiples detenidos, incluidos extranjeros, que de acuerdo a organizaciones humanitarias fueron encarcelados por motivos políticos. Este jueves, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que las autoridades a cargo de la nación latinoamericana decidieron “la puesta en libertad de un número importante de personas, venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”. Sin embargo, no detalló el número exacto de liberados.

Rodríguez, hermano de la ahora presidenta encargada Delcy Rodríguez, señaló que la decisión busca afianzar el objetivo “inquebrantable de consolidar la paz” en Venezuela, así como la “convivencia pacífica de todas y todos, sin distingo de tinte político, religioso, económico o social”. En esa línea, el diputado añadió que la medida, a la que se refirió como un “gesto unilateral”, también pretende “aportar” a la “unión nacional”.

Además, Rodríguez agradeció al expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapater; al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a Qatar, "que de manera presta atendieron el llamado" de la presidenta encargada.

Estas son las primeras excarcelaciones bajo el gobierno temporal de Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta encargada el pasado lunes , luego de que Maduro fuera sacado a la fuerza de Venezuela en medio de la operación militar que lanzó Estados Unidos. También llegarían a leerse como una señal de posibles concesiones por parte de las autoridades encargadas, luego de que la administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, señalara que estaba "a cargo" del país latinoamericano.

De hecho, durante la noche de este jueves, Trump llegó a decir en una entrevista con Fox News que las liberaciones se produjeron a solicitud de Washington. En relación al gobierno encargado de Venezuela, el mandatario aseguró: “Les hemos pedido que lo hicieran, y han sido excelentes”. Y luego añadió: “Todo lo que hemos querido nos lo han dado”. Por varios años, EE.UU. y la oposición venezolana han exigido la liberación generalizada de políticos, críticos y miembros de la sociedad civil encarcelados. Caracas, por su parte, ha insistido en que no mantiene a personas detenidas por razones políticas.

Algunos liberados

Entre los liberados se encuentra Biagio Pilieri, líder opositor que formó parte de la campaña presidencial de 2024 de la también opositora y controvertida ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, reportó la agencia de noticias AP citando a la ONG Foro Penal. También fue liberado Enrique Márquez, exautoridad electoral y candidato a las elecciones presidenciales de 2024, según la organización.

Videos publicados por periodistas en redes sociales muestran a Márquez y Pilieri abrazando a sus seres queridos en las calles, afuera de la prisión de El Helicoide, que varias organizaciones de derechos humanos han denunciado en los años previos por sus condiciones. Imágenes mostraron a Márquez radiante y hablando por videollamada con sus familiares, según detalló AP, diciendo: "Pronto estaré con todos ustedes".

Además, cinco ciudadanos de España, incluyendo a la destacada abogada y activista de derechos humanos venezolano-española Rocío San Miguel, fueron liberados el jueves. El Ministerio de Asuntos Exteriores español confirmó en un comunicado la medida. "El Gobierno de España traslada su alegría a estos ciudadanos, sus familiares y amigos", añadió la entidad, que reveló además que el ministro José Manuel Albares ha podido hablar con todos ellos "personalmente".

Más tarde, Albares precisó en declaraciones a la Radio Nacional de España las identidades de los cinco liberados y señaló que llegarán este viernes al país europeo. Se trata de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y Rocío San Miguel.

Por su parte, la opositora Machado envió un mensaje a los familiares de las personas detenidas afirmando que la liberación es “un acto de restitución moral". "Reciban este momento como un acto de restitución moral, como confirmación de que su entereza no fue en vano", señaló. También aseguró: "No descansaremos hasta que todos los presos sean libres y que Venezuela entera pueda abrazarse en plena democracia y libertad".

Foro Penal afirma que en Venezuela hay 806 presos políticos, incluidos 175 militares. El grupo calificó el anuncio de Jorge Rodríguez como "una buena noticia", pero dijo que todavía estaba verificando las liberaciones.

"¡Buenas noticias!", escribió el abogado Alfredo Romero, perteneciente a Foro Penal, en la red social X. "Sabemos ya de algunas personas en camino a la libertad, incluyendo extranjeros", completó.

Por su parte, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos pidió en X a familiares "constatar directamente en los lugares de reclusión que dichas excarcelaciones se estén produciendo efectivamente, tanto en la cárcel de El Rodeo I —donde se encuentran recluidas personas extranjeras— como en El Helicoide".