Los dardos de advertencia y amenazas volvieron a dispararse desde la Casa Blanca este jueves, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró nuevamente que Washington debe lograr un acuerdo con Irán y que espera que eso suceda “durante el próximo mes”. Pero no sólo fue el plazo específico que delineó, también reiteró que “será muy traumático” para Teherán si no se avanza hacia un pacto. Horas después, este viernes, una fuente le confirmó a la agencia de noticias AP que EE.UU. enviará un segundo portaaviones a Oriente Medio –esta vez el más grande de su flota, previamente desplegado en el Caribe–, para reforzar la presencia militar en la región.

"Tenemos que llegar a un acuerdo. De lo contrario, será muy traumático. No quiero que eso ocurra, pero tenemos que llegar a un acuerdo", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Esto será muy traumático para Irán si no llega a un acuerdo”, insistió el mandatario un día después de reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien expresó su “escepticismo generalizado” respecto al diálogo. El líder israelí ha cuestionado los esfuerzos de negociación en reiteradas ocasiones

Además, Trump recordó los ataques militares que ordenó contra instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, durante la llamada Guerra de los 12 días, cuando Tel Aviv desató el conflicto con Teherán. "Veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos (Irán), y si no, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy difícil para ellos", insistió el líder.

Relacionado TRT Español - Netanyahu en la Casa Blanca en medio de protestas que piden a Trump “no dejarse engañar” sobre Irán

EE.UU. enviará su segundo portaaviones, revelan reportes

Y a estas declaraciones fueron acompañadas, apenas horas después, de reportes sobre el envío de un segundo portaaviones de EE.UU. a Oriente Medio. De acuerdo al reporte de AP este viernes, que cita una fuente familiarizada con los planes, Washington desplegará el USS Gerald R. Ford, el más grande con el que cuenta, en la región. Previamente, ese mismo día, el diario The New York Times informó que el portaaviones y los buques que lo acompañan partirían del Caribe hacia el mar Arábigo, donde se encuentran el USS Abraham Lincoln, los destructores con misiles guiados que lo escoltan, así como cazas.

Citando a cuatro funcionarios estadounidenses, el periódico indicó que la tripulación del portaaviones fue notificada sobre la decisión este jueves.