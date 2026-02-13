Los dardos de advertencia y amenazas volvieron a dispararse desde la Casa Blanca este jueves, cuando el presidente de EE.UU., Donald Trump, reiteró nuevamente que Washington debe lograr un acuerdo con Irán y que espera que eso suceda “durante el próximo mes”. Pero no sólo fue el plazo específico que delineó, también reiteró que “será muy traumático” para Teherán si no se avanza hacia un pacto. Horas después, este viernes, una fuente le confirmó a la agencia de noticias AP que EE.UU. enviará un segundo portaaviones a Oriente Medio –esta vez el más grande de su flota, previamente desplegado en el Caribe–, para reforzar la presencia militar en la región.
"Tenemos que llegar a un acuerdo. De lo contrario, será muy traumático. No quiero que eso ocurra, pero tenemos que llegar a un acuerdo", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Esto será muy traumático para Irán si no llega a un acuerdo”, insistió el mandatario un día después de reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien expresó su “escepticismo generalizado” respecto al diálogo. El líder israelí ha cuestionado los esfuerzos de negociación en reiteradas ocasiones
Además, Trump recordó los ataques militares que ordenó contra instalaciones nucleares de Irán en junio pasado, durante la llamada Guerra de los 12 días, cuando Tel Aviv desató el conflicto con Teherán. "Veremos si podemos llegar a un acuerdo con ellos (Irán), y si no, tendremos que pasar a la fase dos. La fase dos será muy difícil para ellos", insistió el líder.
EE.UU. enviará su segundo portaaviones, revelan reportes
Y a estas declaraciones fueron acompañadas, apenas horas después, de reportes sobre el envío de un segundo portaaviones de EE.UU. a Oriente Medio. De acuerdo al reporte de AP este viernes, que cita una fuente familiarizada con los planes, Washington desplegará el USS Gerald R. Ford, el más grande con el que cuenta, en la región. Previamente, ese mismo día, el diario The New York Times informó que el portaaviones y los buques que lo acompañan partirían del Caribe hacia el mar Arábigo, donde se encuentran el USS Abraham Lincoln, los destructores con misiles guiados que lo escoltan, así como cazas.
Citando a cuatro funcionarios estadounidenses, el periódico indicó que la tripulación del portaaviones fue notificada sobre la decisión este jueves.
A principios de esta semana, Trump ya le había dicho al medio Axios que estaba considerando desplegar un segundo portaaviones de ataque cerca de Irán. En esa entrevista, el presidente dijo que está “pensando” en enviar más tropas a Oriente Medio. “Tenemos una fuerza naval que se dirige allí y otra podría ir”, señaló.
El mandatario estadounidense también había mencionado que la fuerza naval desplegada cerca de Irán es más grande que la enviada previamente a Venezuela y la describió como “lista, dispuesta y capaz de cumplir rápidamente su misión, con velocidad y violencia, si es necesario”.
Las declaraciones de Trump y los reportes sobre el envío del segundo portaaviones llegan justo cuando Washington y Teherán se preparan para una próxima ronda de negociaciones nucleares en Omán, luego del diálogo inicial que sostuvieron la semana pasada y que marcó la reanudación del esfuerzo diplomático tras casi ocho meses de pausa. Justamente, en junio de 2025, las conversaciones quedaron interrumpidas por la Guerra de los 12 días.
Diálogo limitado al programa nuclear
Por su parte, el jefe de seguridad de Irán, Ali Larijani, quien dirige el Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país, reiteró que no se están llevando a cabo negociaciones sobre ningún tema que no sea el programa nuclear. En una entrevista con el medio Al Jazeera, citada por la agencia estatal iraní IRNA, el funcionario enfatizó esta postura de Teherán y rechazó cualquier discusión sobre el "enriquecimiento cero", afirmando que Irán lo necesita para el sector energético y la producción de medicamentos. Teherán siempre ha sostenido que su programa nuclear es de carácter pacífico y tiene fines civiles.
Afirmando que las negociaciones con Washington continúan, Larijani también destacó: "Los países de la región se esfuerzan por el éxito de estas conversaciones, y la postura de la República Islámica de Irán respecto a la vía de la negociación es positiva". En esa línea apuntó a que Estados Unidos ha llegado a la conclusión de que debe adoptar un enfoque hacia Irán que difiera de la opción militar. Por lo que calificó la decisión de la Casa Blanca de sostener diálogos indirectos como una señal de avance hacia una "vía racional".
También indicó que Teherán no ha recibido ninguna propuesta específica de Estados Unidos hasta el momento, y que lo ocurrido en Mascate, Omán, la semana pasada fue un intercambio de mensajes.
A principios de esta semana, el martes, Larijani se reunió con el sultán de Omán y el ministro de Exteriores omaní, y al otro día viajó a Doha para informar a las autoridades qataríes antes de la próxima ronda de conversaciones con Washington.