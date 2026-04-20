La alineación del presidente de Argentina, Javier Milei, con Israel ha sido clara desde el primer día. Pero ahora quedó sellada en tinta: el mandatario firmó la adhesión del país a los “Acuerdos de Isaac”, un nuevo marco estratégico impulsado por Tel Aviv para reforzar alianzas en América Latina.

La adhesión se dio durante la tercera visita de Milei a ese país desde que asumió el cargo, en medio de crecientes críticas internacionales a Tel Aviv por su guerra contra Irán y el genocidio en Gaza.

Pero, ¿qué son los Acuerdos de Isaac? La propuesta busca fortalecer los vínculos “diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad” entre Israel, Argentina y otros socios potenciales. Además, explicó Milei, invita a sumarse a países que compartan “valores de libertad, democracia y Estado de derecho” en la región.

Al reunirse con el mandatario argentino, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó en la ceremonia su “gran esperanza” de que otros países latinoamericanos con “objetivos comunes” y “valores compartidos” se sumen a la iniciativa.

La iniciativa fue situada por el propio Netanyahu como una extensión de los Acuerdos de Abraham, en virtud de los cuales varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cooperación “con especial atención” en Irán

Tras el anuncio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina explicó que los Acuerdos de Isaac “constituyen un nuevo marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y socios afines en el Hemisferio Occidental”.

La iniciativa rubricada entre Argentina e Israel deja abiertas incógnitas respecto a cuáles son las “acciones concretas” a las que se refiere el ministerio. El único punto en el que sí profundiza es que “se realizarán esfuerzos orientados a incrementar la coordinación contra organizaciones terroristas” y “con especial atención a los intentos de Irán de expandir sus redes” y su “presencia operativa en el Hemisferio Occidental”.

Todo esto ocurre en un contexto en el que Milei reafirmó el apoyo de Argentina a la guerra contra Irán en reiteradas ocasiones desde que inició el 28 de febrero. De hecho, el 2 de abril, el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.

“Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní”, afirmó.

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Acuerdo sobre tecnología e inteligencia artificial

Por otra parte, aunque los acuerdos no contemplan por ahora mecanismos comerciales específicos, sí abren la puerta a un mayor acercamiento entre las partes, principalmente en “innovación, tecnología, comercio y apertura económica”, dice el ministerio.

De hecho, como parte de la jornada, autoridades de ambos países rubricaron memorandos separados en varias áreas. Entre ellos, la apertura de una línea de crédito de 150 millones de dólares destinada a apoyar a empresas israelíes en Argentina, y el lanzamiento de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre, junto con mejoras en el protocolo de servicios aéreos.

Además, el mandatario anunció la firma de un acuerdo sobre tecnología e inteligencia artificial y adelantó que ambos países trabajarán en el desarrollo conjunto de modelos, formación de especialistas y aplicación en sectores productivos.

"También firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial (...) Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo", afirmó.

El acuerdo contempla impulsar la cooperación tecnológica entre ambos países, con el objetivo de fomentar la innovación, el desarrollo conjunto y el intercambio de conocimientos en un sector considerado estratégico por ambas administraciones.