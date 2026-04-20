La alineación del presidente de Argentina, Javier Milei, con Israel ha sido clara desde el primer día. Pero ahora quedó sellada en tinta: el mandatario firmó la adhesión del país a los “Acuerdos de Isaac”, un nuevo marco estratégico impulsado por Tel Aviv para reforzar alianzas en América Latina.
La adhesión se dio durante la tercera visita de Milei a ese país desde que asumió el cargo, en medio de crecientes críticas internacionales a Tel Aviv por su guerra contra Irán y el genocidio en Gaza.
Pero, ¿qué son los Acuerdos de Isaac? La propuesta busca fortalecer los vínculos “diplomáticos, comerciales, culturales y de seguridad” entre Israel, Argentina y otros socios potenciales. Además, explicó Milei, invita a sumarse a países que compartan “valores de libertad, democracia y Estado de derecho” en la región.
Al reunirse con el mandatario argentino, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, expresó en la ceremonia su “gran esperanza” de que otros países latinoamericanos con “objetivos comunes” y “valores compartidos” se sumen a la iniciativa.
La iniciativa fue situada por el propio Netanyahu como una extensión de los Acuerdos de Abraham, en virtud de los cuales varios países árabes normalizaron sus relaciones con Israel durante el primer mandato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Cooperación “con especial atención” en Irán
Tras el anuncio, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina explicó que los Acuerdos de Isaac “constituyen un nuevo marco estratégico destinado a fortalecer la cooperación entre Argentina, Israel y socios afines en el Hemisferio Occidental”.
La iniciativa rubricada entre Argentina e Israel deja abiertas incógnitas respecto a cuáles son las “acciones concretas” a las que se refiere el ministerio. El único punto en el que sí profundiza es que “se realizarán esfuerzos orientados a incrementar la coordinación contra organizaciones terroristas” y “con especial atención a los intentos de Irán de expandir sus redes” y su “presencia operativa en el Hemisferio Occidental”.
Todo esto ocurre en un contexto en el que Milei reafirmó el apoyo de Argentina a la guerra contra Irán en reiteradas ocasiones desde que inició el 28 de febrero. De hecho, el 2 de abril, el gobierno argentino expulsó del país al máximo representante diplomático de Irán en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani.
“Expresamos nuestro firme apoyo a Estados Unidos y a Israel en su guerra contra el terrorismo y contra el régimen iraní”, afirmó.
Acuerdo sobre tecnología e inteligencia artificial
Por otra parte, aunque los acuerdos no contemplan por ahora mecanismos comerciales específicos, sí abren la puerta a un mayor acercamiento entre las partes, principalmente en “innovación, tecnología, comercio y apertura económica”, dice el ministerio.
De hecho, como parte de la jornada, autoridades de ambos países rubricaron memorandos separados en varias áreas. Entre ellos, la apertura de una línea de crédito de 150 millones de dólares destinada a apoyar a empresas israelíes en Argentina, y el lanzamiento de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv a partir de noviembre, junto con mejoras en el protocolo de servicios aéreos.
Además, el mandatario anunció la firma de un acuerdo sobre tecnología e inteligencia artificial y adelantó que ambos países trabajarán en el desarrollo conjunto de modelos, formación de especialistas y aplicación en sectores productivos.
"También firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial (...) Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo", afirmó.
El acuerdo contempla impulsar la cooperación tecnológica entre ambos países, con el objetivo de fomentar la innovación, el desarrollo conjunto y el intercambio de conocimientos en un sector considerado estratégico por ambas administraciones.
No obstante, en este punto expertos han advertido que, en otras ocasiones y en otros países, este tipo de acuerdos no se limitan al desarrollo civil. Investigaciones han documentado el uso de IA por parte del ejército israelí para vigilancia masiva, análisis de datos personales y selección de objetivos en operaciones militares, lo que abre interrogantes sobre el posible uso de estas tecnologías y su impacto en los derechos civiles.
Con estos acuerdos y entendimientos, Milei refuerza su alianza con Israel en un momento en que gran parte de la comunidad internacional advierte sobre prácticas genocidas por parte de Tel Aviv. Incluso, algunos líderes piden revisar los vínculos con ese país y señalan que Netanyahu —acusado por la Corte Penal Internacional de presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad— busca ampliar su ofensiva desde Gaza hacia Líbano, mientras mantiene bombardeos sobre objetivos civiles en Irán que han matado a cientos.
Trasladar la embajada a Jerusalén ocupada
Durante su viaje, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén ocupada “en cuanto las condiciones lo permitan”. “Lo consideramos necesario, pero sobre todo, justo”, afirmó.
Actualmente, la sede diplomática se encuentra en Tel Aviv. De concretarse el traslado, Argentina seguiría los pasos de Estados Unidos, cuando Trump ordenó en 2018 mover su embajada a Jerusalén ocupada.
Se trata de una promesa que Milei repite desde su asunción como presidente, aunque todavía no se ha materializado. Anunció por primera vez los planes de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén durante una visita a Israel en febrero de 2024 y reiteró en noviembre que la nueva sede sería inaugurada en primavera.
Solo Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa Nueva Guinea tienen embajada en Jerusalén ocupada, algo que rompe con el consenso internacional. La ocupación de la ciudad desde 1967 ha generado durante décadas la condena global.
Israel insiste en considerar toda la ciudad como su capital unificada, sin embargo, los palestinos esperan que Jerusalén se convierta en la capital de un futuro Estado independiente. Por esa razón, la mayoría de las embajadas permanecen en Tel Aviv.
Una agenda cargada de simbolismo
La visita de Milei comenzó este domingo con una recorrida por el Muro los Lamentos, en la Ciudad Vieja de Jerusalén ocupada.
El mandatario estuvo acompañado por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, autoridades religiosas judías y miembros de la delegación diplomática, y fue recibido por el rabino Shmuel Rabinovitch.
También participó en la pregrabación de la ceremonia por el 78º Día de la Independencia de Israel en Monte Herzl.
Se prevé que durante el resto de su visita Milei reciba un doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan, en Ramat Gan, donde pronunciará un discurso, y más tarde se reunirá con el presidente israelí, Isaac Herzog. La agenda incluye además una visita a la Yeshivá Hebrón, donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.
En este contexto, Milei también será galardonado con la Medalla Presidencial de Honor, la máxima condecoración civil de Israel, otorgada a quienes realizan una “contribución excepcional al estado de Israel o a la humanidad”.