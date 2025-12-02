El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe se ha prolongado durante más de cuatro meses, y este lunes el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo volvió a denunciar al calificarlo de “terrorismo psicológico”, en medio de las crecientes tensiones entre ambos países. Su mensaje coincide con la polémica que atraviesa Washington por los reportes de un doble ataque contra una embarcación en aguas internacionales, luego de que el primer impacto dejara sobrevivientes. La Casa Blanca y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, no sólo respaldaron la acción militar, sino que aseguraron que se apegó a las normas. Pero según los demócratas y el Manual sobre el Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa esto podría constituir un crimen de guerra.

"Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria", sostuvo Maduro a las afueras del Palacio de Miraflores, en Caracas, tras una marcha convocada por su gobierno.

El mandatario añadió que, sin embargo, estas 22 semanas han sido "bien aprovechadas" para el entrenamiento de los miembros de la Milicia Nacional Bolivariana, que forma parte de la Fuerza Armada. Según Maduro, el entrenamiento militar de civiles ha llevado a Venezuela a un punto de capacidad defensiva que "nunca antes" había tenido.

Momentos antes, durante la manifestación, Maduro sostuvo que su nación nunca aceptará una “paz de esclavos”, informó el medio Al Jazeera. En sus declaraciones prometió “lealtad absoluta” a los venezolanos y afirmó que la nación busca una paz basada en la “soberanía, igualdad y libertad”. “No queremos una paz de esclavos, ni la paz de colonias. ¡Colonia, nunca! ¡Esclavos, nunca!”, sostuvo mientras los asistentes ondeaban las banderas del país.

Hegseth, en el centro de la polémica por doble ataque en el Caribe

Mientras Maduro denuncia la “agresión” de Washington, el Gobierno de EE.UU. enfrenta una tormenta política por la ofensiva lanzada en el Caribe contra embarcaciones a las que acusa, sin pruebas, de traficar drogas. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, le salió al paso este lunes a los reportes sobre el doble ataque contra una lancha el pasado 2 de septiembre, que mató a los sobrevivientes que quedaron tras el primer impacto.

Hegseth respaldó al almirante Mitch Bradley, comandante de la División de Operaciones Especiales, al afirmar que apoyaba la decisión de haber autorizado el segundo ataque contra la embarcación. "Dejemos algo perfectamente claro: el almirante Mitch Bradley es un héroe estadounidense, un verdadero profesional, y cuenta con mi apoyo absoluto. Mantengo mi respaldo a él y a las decisiones de combate que ha tomado, en la misión del 2 de septiembre y en todas las posteriores”, escribió el secretario en la red social X.

Sobre el mismo caso, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló horas antes este lunes, que Hegseth "autorizó" al almirante Bradley a ejecutar el doble ataque, pero aclaró que el secretario no dio la orden directamente. Hegseth “autorizó al almirante Bradley a realizar estos ataques cinéticos. El almirante Bradley actuó plenamente dentro de su autoridad y de la ley, dirigiendo la operación para asegurar que la embarcación fuera destruida y que la amenaza contra Estados Unidos quedara eliminada", afirmó Leavitt.

Sin embargo, las dudas sobre la legalidad de la operación surgen al consultar documentos como el Manual sobre el Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa (2023) que señala explícitamente que a los militares se les exige el requisito de “negarse a cumplir órdenes que cometan violaciones” a las leyes de guerra, incluidas aquellas órdenes “para realizar conductas claramente ilegales o a órdenes que el subordinado sabe, de hecho, que son ilegales. Por ejemplo, las órdenes de disparar contra náufragos serían claramente ilegales”.