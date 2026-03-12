Türkiye ha “condenado enérgicamente” los ataques de Israel en Líbano, que han desplazado a aproximadamente un millón de personas.
En un comunicado publicado este jueves en el sitio web del ministerio de Relaciones Exteriores turco, Ankara aseguró que estos ataques “constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario”.
“Está claro que el Israel expansionista busca profundizar aún más la inestabilidad regional. No se debe permitir que el gobierno de Netanyahu continúe sus prácticas destructivas en Líbano como lo ha hecho en Gaza”, afirmó el ministerio.
Türkiye continuará solidarizándose con el pueblo y el Estado libanés frente a los ataques de Israel que amenazan la integridad territorial y la soberanía del país, agregó.
El 2 de marzo, el grupo libanés Hezbollah comenzó a atacar objetivos militares israelíes en respuesta a los repetidos ataques de Israel contra Líbano y al asesinato del entonces Líder Supremo de Irán, Ali Jamenei, en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel.
Israel respondió lanzando una ofensiva militar en Líbano, con ataques aéreos en los suburbios del sur de Beirut y en el sur y este del país, y el 3 de marzo inició una incursión terrestre limitada en el sur de Líbano.
Según el ministro de Salud libanés, Rakan Nasser El Din, los ataques han dejado 634 muertos, incluidos 91 niños, y 1.586 heridos.