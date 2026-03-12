Türkiye ha “condenado enérgicamente” los ataques de Israel en Líbano, que han desplazado a aproximadamente un millón de personas.

En un comunicado publicado este jueves en el sitio web del ministerio de Relaciones Exteriores turco, Ankara aseguró que estos ataques “constituyen una grave violación del derecho internacional humanitario”.

“Está claro que el Israel expansionista busca profundizar aún más la inestabilidad regional. No se debe permitir que el gobierno de Netanyahu continúe sus prácticas destructivas en Líbano como lo ha hecho en Gaza”, afirmó el ministerio.

Türkiye continuará solidarizándose con el pueblo y el Estado libanés frente a los ataques de Israel que amenazan la integridad territorial y la soberanía del país, agregó.