El Raval, Barcelona — “La verdadera ventana gastronómica al mundo está en el Raval”, afirma Alejandro Gardó, cocinero de 33 años y residente de este barrio en el corazón de Barcelona, durante una conversación con TRT Español. Mientras camina por el Carrer de l’Hospital, una de las calles que une la Rambla del Raval con la Rambla principal de Barcelona, sonríe con una mezcla de nostalgia y orgullo.

“En cada plato con raíces lejanas se refleja la esencia de quienes lo preparan y comparten, con su acento y su historia”, lanza.

Alejandro, hijo de padres catalanes, ha vivido en varios barrios de Barcelona —Eixample, Sarrià, Cornellà y el Raval—, pero asegura que ninguno tiene la energía de este último. De hecho explica que “ravalejar” es un verbo catalán muy común que significa pasear sin rumbo, descubrir, perderse y disfrutar del barrio. “Y eso es exactamente lo que se hace aquí: viajar sin pasaporte”, expresa.

El Raval es uno de los cuatro barrios del distrito de Ciutat Vella (Ciudad Vieja), en el corazón de Barcelona, y hoy uno de los epicentros del turismo: ocupa apenas el 1,1 % de la superficie de la ciudad, pero concentra un mundo entero.

Un barrio pequeño con alma global

En sus calles conviven comunidades de Marruecos, Argentina, Pakistán, Filipinas, Italia y Türkiye, una diversidad con raíces profundas. Durante el siglo XX, especialmente tras la Guerra Civil, el Raval recibió a migrantes de distintas regiones de España, atraídos por el trabajo que ofrecía una Barcelona en expansión industrial. Muchos se emplearon en sectores como el textil —predominante entre 1770 y 1840—, el cuero y los mataderos, y encontraron en sus calles estrechas, llenas de mercados, iglesias y hospitales, alquileres asequibles y una comunidad donde empezar de nuevo.

En las décadas de 1980 y 1990, comunidades del sur de Asia, América Latina y el norte de África comenzaron a llegar, atraídas por el bajo precio de los alquileres y una comunidad que las recibía como si estuvieran en su propio hogar.

Con el paso de los años, y para contrarrestar la fama marginal del Raval, el Ayuntamiento de Barcelona lanzó en 2000 un plan de renovación urbana que transformó gradualmente la zona en uno de los barrios más dinámicos y multiculturales de la ciudad. Esa convivencia entre vecinos históricos, inmigrantes y nuevos residentes de clase media “ da una gran personalidad al barrio artístico ” y refleja un proceso “ intenso y fructífero ”, según el sociólogo Joaquím Rius.

Sin embargo, pese a la revitalización y al auge cultural, algunos vecinos del Raval reclaman lo que consideran planes de limpieza y denuncian problemas como el cierre de bares tradicionales, la crisis de los alquileres, el turismo de bajo costo y “ la inseguridad y la delincuencia ”, según los diarios.

El sabor de la convivencia

Estos desafíos no solo afectan la vida cotidiana, sino que también reflejan los cambios sociales y demográficos que el barrio ha experimentado en las últimas décadas.

Hoy, el 53,2% de la población del Raval es de origen extranjero, según el Ayuntamiento de Barcelona, con Filipinas, Pakistán y Marruecos entre las nacionalidades más presentes. La cifra refleja una transformación profunda: el barrio que una vez simbolizó la pobreza obrera se ha convertido en un microcosmos de la globalización urbana.