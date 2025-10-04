Pese a la esperanza ante la respuesta de Hamás para negociar un alto el fuego basado en el plan del presidente de EE.UU., Donald Trump, y a las exigencias del mandatario estadounidense de que Israel detenga inmediatamente sus ataques, las masacres de Israel no cesan ni por un minuto. "La Ciudad de Gaza está siendo sometida a un bombardeo israelí desenfrenado e implacable en este momento", advirtió Mahmoud Saber Basal, portavoz de la Defensa Civil de Gaza, en la madrugada del sábado.

Basal reportó que "fue una noche muy violenta, durante la cual el ejército israelí llevó a cabo decenas de ataques aéreos y disparos de artillería contra Ciudad de Gaza y otras zonas del enclave, a pesar del llamado del presidente" de EE.UU. para que Tel Aviv ponga fin a sus ataques.

Los residentes señalaron que los ataques se intensificaron aproximadamente una hora después de que Hamás emitiera su declaración. Al menos 20 viviendas quedaron destruidas durante los bombardeos nocturnos, según Defensa Civil.

Asimismo, los habitantes informaron el sábado temprano que tanques israelíes atacaron la calle Talateeni, una vía principal en el centro de la Ciudad de Gaza. Medios locales indicaron que aviones y artillería israelíes lanzaron "cinturones de fuego intensos" sobre los barrios del este de Gaza, mientras los civiles huían durante la noche.

Testigos dijeron que aviones de guerra también atacaron varias viviendas en el barrio Remal y que los bombardeos se intensificaron en toda la ciudad. Las fuertes explosiones apuntaron a la zona alrededor del Centro Al-Noor mientras las familias intentaban evacuar, obligando a muchas personas desplazadas a dormir en las calles.

En Jan Yunis, el Hospital Nasser informó que dos niños murieron y ocho personas resultaron heridas en un bombardeo con drones contra una carpa en un campamento para desplazados. También el Hospital Bautista de Ciudad de Gaza declaró en un comunicado el sábado que recibió víctimas de un ataque contra una vivienda en el barrio de Tufah: cuatro muertos y varios heridos.

Mientras, organizaciones de ayuda advirtieron que los civiles siguen extremadamente vulnerables, obligados a moverse bajo órdenes de evacuación solo para ser atacados mientras están expuestos.