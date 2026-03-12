El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, entregó el Premio Internacional de la Paz Atatürk a António Guterres durante una solemne ceremonia en Ankara, en un acto que reunió a líderes y diplomáticos de todo el mundo.
En su intervención del jueves, Erdogan elogió el compromiso del secretario general de la ONU con la paz y la cooperación multilateral, al tiempo que reafirmó la determinación de Türkiye de fortalecer el papel de la organización internacional.
El mandatario subrayó que Ankara continuará apoyando iniciativas destinadas a hacer de las Naciones Unidas un espacio más inclusivo y representativo. “Como líder que cree que no puede haber desarrollo, paz ni estabilidad sin justicia, seguiremos respaldando los esfuerzos para transformar la ONU en una estructura más abierta y participativa”, afirmó.
Diplomacia frente a la amenaza de un conflicto más amplio
Erdogan también puso de relieve los esfuerzos diplomáticos de Türkiye para frenar la escalada de violencia en Oriente Medio. Advirtió que la espiral de tensiones centrada en Irán podría arrastrar a toda la región hacia una catástrofe mayor.
Según el presidente, Ankara mantiene una diplomacia intensa para evitar que el conflicto se amplíe, y pese a los obstáculos que han puesto en riesgo el diálogo entre Estados Unidos, Israel e Irán, Türkiye continuará trabajando con paciencia y determinación para favorecer soluciones diplomáticas y prevenir una crisis de mayores proporciones.