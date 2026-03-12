El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, entregó el Premio Internacional de la Paz Atatürk a António Guterres durante una solemne ceremonia en Ankara, en un acto que reunió a líderes y diplomáticos de todo el mundo.

En su intervención del jueves, Erdogan elogió el compromiso del secretario general de la ONU con la paz y la cooperación multilateral, al tiempo que reafirmó la determinación de Türkiye de fortalecer el papel de la organización internacional.

El mandatario subrayó que Ankara continuará apoyando iniciativas destinadas a hacer de las Naciones Unidas un espacio más inclusivo y representativo. “Como líder que cree que no puede haber desarrollo, paz ni estabilidad sin justicia, seguiremos respaldando los esfuerzos para transformar la ONU en una estructura más abierta y participativa”, afirmó.