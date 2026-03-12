TÜRKİYE
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Erdogan reconoce la labor de António Guterres con el Premio Atatürk a la Paz
El presidente de Türkiye entregó a al secretario general de la ONU el Premio Atatürk de la Paz, destacando su compromiso con la cooperación multilateral y con una ONU más inclusiva.
Erdogan reconoce la labor de António Guterres con el Premio Atatürk a la Paz
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, entregó el Premio Internacional de la Paz Atatürk a António Guterres durante una ceremonia en Ankara / AA
12 de marzo de 2026

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, entregó el Premio Internacional de la Paz Atatürk a António Guterres durante una solemne ceremonia en Ankara, en un acto que reunió a líderes y diplomáticos de todo el mundo.

En su intervención del jueves, Erdogan elogió el compromiso del secretario general de la ONU con la paz y la cooperación multilateral, al tiempo que reafirmó la determinación de Türkiye de fortalecer el papel de la organización internacional.

El mandatario subrayó que Ankara continuará apoyando iniciativas destinadas a hacer de las Naciones Unidas un espacio más inclusivo y representativo. “Como líder que cree que no puede haber desarrollo, paz ni estabilidad sin justicia, seguiremos respaldando los esfuerzos para transformar la ONU en una estructura más abierta y participativa”, afirmó.

Diplomacia frente a la amenaza de un conflicto más amplio

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Erdogan también puso de relieve los esfuerzos diplomáticos de Türkiye para frenar la escalada de violencia en Oriente Medio. Advirtió que la espiral de tensiones centrada en Irán podría arrastrar a toda la región hacia una catástrofe mayor.

Según el presidente, Ankara mantiene una diplomacia intensa para evitar que el conflicto se amplíe, y pese a los obstáculos que han puesto en riesgo el diálogo entre Estados Unidos, Israel e Irán, Türkiye continuará trabajando con paciencia y determinación para favorecer soluciones diplomáticas y prevenir una crisis de mayores proporciones.


FUENTE:TRT World
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