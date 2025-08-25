TÜRKİYE
3 min de lectura
“Los palestinos necesitan nuestra intervención colectiva”, advierte ministro turco Fidan
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, afirmó en una reunión extradordinaria de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI) que el pueblo palestino necesita que se ejerza una "presión fuerte" sobre Israel.
“Los palestinos necesitan nuestra intervención colectiva”, advierte ministro turco Fidan
“Lo que el pueblo palestino necesita es nuestra intervención colectiva”, afirmó Hakan Fidan. / AA
25 de agosto de 2025

Los palestinos necesitan “nuestra intervención colectiva”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, durante la apertura de una reunión extraordinaria de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) sobre Gaza, este lunes en Yeda, Arabia Saudí.

“Lo que el pueblo palestino necesita es nuestra intervención colectiva”, afirmó. Y resaltó la necesidad de una “presión fuerte y coordinada” para obligar a Israel a avanzar hacia una solución duradera.

En esa línea alertó que el reconocimiento de Palestina es insuficiente sin una acción global para obligar a Tel Aviv a poner fin a su brutal ofensiva. “El gobierno israelí no busca la paz, sino la desaparición de Palestina. Esto no se puede permitir”, dijo. “Hay que detenerlos”, insistió.

Por eso destacó que la participación de alto nivel en este encuentro de la OIC representa “una expresión contundente” de unidad y solidaridad. “En este sentido, la conciencia de la umma (comunidad musulmana) y la voz extremadamente fuerte de la OCI deben hacerse presentes”, concluyó.

La reunión de la OCI, presidida por Fidan, se centra en las acciones israelíes contra Gaza y busca coordinar las posiciones y respuestas de los estados miembros.

En su discurso inaugural, Fidan también condenó los ataques de colonos ilegales israelíes en Cisjordania ocupada, y enfatizó que tales acciones no pueden continuar sin control.

Israel ha matado a casi 62.700 palestinos en una brutal ofensiva contra Gaza desde octubre de 2023. Los bombardeos han devastado al enclave, que ahora enfrenta una hambruna extrema impuesta por Israel.

RelacionadoTRT Global - La carta de Emine Erdogan a Melania Trump sobre Gaza genera una repercusión global

Tregua en Gaza

RECOMENDADOS

El ministro también destacó la importancia de la propuesta de alto el fuego en Gaza impulsada por los mediadores Egipto y Qatar, que podría ayudar a detener los ataques israelíes. En esa línea señaló que la OCI apoyará plenamente los esfuerzos por una tregua en el enclave.

“Se llega a un acuerdo, pero el agresor [Israel] también debe aceptarlo”, afirmó Fidan.

También advirtió que el fracaso en asegurar un cese del fuego permitiría la continuación de la ocupación y las atrocidades, e instó a una iniciativa de la ONU para el reconocimiento pleno de Palestina.

Subrayó que los planes para la reconstrucción y rehabilitación de Gaza deben seguir un marco árabe-islámico, con Türkiye completamente comprometida a apoyar estos esfuerzos.

“Debemos asegurar que los palestinos permanezcan en Gaza. Debemos reconstruir conjuntamente Gaza”, declaró Fidan.

El diplomático recordó que la OCI fue fundada para proteger la mezquita de Al-Aqsa, y advirtió que cualquier debilidad socavaría la misión central de la organización.

Asimismo, señaló que los ataques de Israel contra Siria, Líbano e Irán reflejan una agenda de desestabilización más amplia que amenaza la seguridad regional y global.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan