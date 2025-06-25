Con un llamado a “romper el ciclo de violencia” en Oriente Medio, justo después de que se anunciara el alto el fuego entre Israel e Irán , el bloque BRICS alertó sobre el riesgo que corre la región si se aleja de la vía diplomática.

“De cara a las tensiones crecientes con consecuencias impredecibles para la paz y la seguridad internacional, así como para la economía mundial, subrayamos la necesidad urgente de romper el ciclo de violencia y restaurar la paz", señaló el comunicado de los BRICS, que lleva las siglas de sus miembros fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

"Llamamos a todas las partes a entablar el diálogo y la diplomacia, con miras a desescalar la situación y resolver sus diferencias por métodos pacíficos", insistió.

La declaración además rechazó los ataques de EE.UU. e Israel contra las instalaciones nucleares de Irán, miembro del bloque desde el año pasado, al señalar que “constituyen una violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas”.

En ese sentido, los BRICS destacaron que “la seguridad y la protección nucleares deben respetarse siempre, incluso en conflictos armados, para proteger a las personas y al medioambiente”. De ahí que hayan planteado la "necesidad de establecer una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva” en la región.

El bloque, actualmente presidido por Brasil, también pidió a la comunidad internacional "apoyar y facilitar" los procesos de diálogo y defender el derecho internacional.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos



Aunque el comunicado se emitió después del alto el fuego entre Israel e Irán, no hace una referencia directa a la tregua.