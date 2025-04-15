En una nueva escalada de sus tensiones comerciales con México, el Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que impondrá un arancel del 20,91% a la mayoría de importaciones de tomates mexicanos porque considera que sus precios son "injustos".

Según un comunicado del Departamento de Comercio de EE.UU., en un plazo de 90 días se retirará el Acuerdo de Suspensión de la Investigación Antidumping sobre Tomates Frescos de México firmado en 2019, durante el primer mandato de Donald Trump. Este pacto permitía a los productores mexicanos exportar tomate, conocido en algunas regiones como jitomate, a su vecino del norte sin pagar aranceles “antidumping”, término económico utilizado para referirse a las medidas que buscan evitar que los bienes importados se vendan a un precio inferior al que cuesta producirlos.

En su momento, Washington elogió el acuerdo antidumping al afirmar que cerraba vacíos legales y establecía un mecanismo de inspección que daba mayor transparencia al comercio bilateral de los tomates. Sin embargo, ahora el Gobierno de Trump sostiene que las condiciones pactadas no han sido suficientes para garantizar la competitividad del tomate nacional frente a las importaciones mexicanas.

El nuevo arancel del 20,9% entrará en vigor el próximo 14 de julio y, según Washington, busca “permitir que los productores estadounidenses de tomate puedan competir de forma justa en el mercado”. El Departamento de Comercio justificó la medida afirmando que el acuerdo vigente "no ha logrado proteger" a los agricultores locales.

Tomates, cosecha mexicana de alta presencia en EE.UU.

El tomate es una de las principales exportaciones agrícolas de México. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), México cubrió en 2024 el 24,7% de la oferta global de este fruto, ubicándose entre los diez principales productores del mundo.