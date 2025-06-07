Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño cuya deportación desató una batalla judicial en Estados Unidos en medio de las duras políticas inmigratorias del presidente Donald Trump, fue devuelto al país y detenido por cargos de tráfico de personas, informaron las autoridades.
Ábrego García regresó desde El Salvador a Estados Unidos este viernes, y fue arrestado de inmediato bajo cargos de tráfico de migrantes indocumentados hacia el país, declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi. "Ábrego García aterrizó en Estados Unidos para enfrentar la justicia", declaró en una conferencia de prensa.
A principios de abril, la Corte Suprema le había ordenado al Gobierno de Trump "facilitar" el regreso de este salvadoreño, luego de que fuera deportado por un “error administrativo” en marzo. En ese momento, fue enviado a la conocida cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador.
Sin embargo, Bondi insistió a la prensa en que el regreso de Ábrego García a Estados Unidos se debió a una orden de arresto presentada ante las autoridades salvadoreñas.
"Agradecemos al presidente (de El Salvador) Nayib Bukele por aceptar su regreso a nuestro país para enfrentar estos cargos gravísimos", declaró la secretaria.
En una publicación en X, Bukele afirmó: "Trabajamos con el Gobierno de Trump, y si solicitan el regreso de un pandillero para enfrentar cargos, por supuesto, no nos vamos a negar".
La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el regreso de Ábrego García "no tiene nada que ver con su deportación original". "No hubo ningún error", añadió Jackson en X. "Vuelve porque una nueva investigación ha revelado crímenes TAN ATROCES, cometidos en Estados Unidos, que solo el sistema de justicia estadounidense podría hacerlo plenamente responsable".
"Error administrativo"
Ábrego García, de 29 años, vivía en el estado de Maryland hasta que se convirtió en una de los más de 200 deportados enviados a la megacárcel en El Salvador, como parte de la ofensiva de Trump contra la inmigración irregular.
Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Ábrego García.
La jueza federal de distrito Paula Xinis abrió una investigación sobre qué ha hecho la administración de Trump, si es que ha tomado alguna acción, para asegurar el regreso de Ábrego, después de que sus abogados acusaran a los funcionarios de obstruir sus solicitudes de información.
Los abogados del Departamento de Justicia admitieron posteriormente que Ábrego García, casado con una ciudadana estadounidense, fue deportado por equivocación debido a un "error administrativo".
Este migrante residía en Estados Unidos bajo estatus legal protegido desde 2019, tras un fallo judicial que determinó que no debía ser deportado a El Salvador, pues corría riesgos en su país de origen.
Hasta ahora, las autoridades de EE.UU. acusaban a Ábrego García de ser miembro de la MS-13, lo que su familia y abogados niegan y por lo que nunca ha sido condenado.
Sin embargo, en sus recientes declaraciones, la secretaria Bondi señaló que Ábrego García había "desempeñado un papel importante en una red de tráfico de inmigrantes", y que traficaba con "niños y mujeres", así como con miembros de la pandilla salvadoreña MS-13. "Este acusado traficó armas de fuego y narcóticos por todo nuestro país en múltiples ocasiones", declaró.
Bondi indicó que Ábrego García, quien fue imputado por un gran jurado en Tennessee, sería devuelto a El Salvador tras cumplir cualquier condena de prisión.
“Lo contrario al debido proceso”
En una rueda de prensa, el abogado del salvadoreño, Simon Sandoval-Moshenberg, criticó al gobierno. "Lo que sucedió hoy es exactamente lo contrario del debido proceso, porque el debido proceso significa la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después", protestó.
El abogado indicó además que las autoridades no le avisaron ni a él ni a la familia de Ábrego García con anterioridad de sus planes para retornarlo, y recalcó que espera que él dé su testimonio sobre las condiciones de la cárcel Cecot en El Salvador, donde estuvo recluido.
Por su parte, el senador demócrata Chris Van Hollen visitó a Ábrego García en abril en la prisión donde se encontraba recluido en El Salvador, y celebró su regreso a Estados Unidos.
"Durante meses, el Gobierno de Trump desacató la Corte Suprema y nuestra Constitución", declaró el senador de Maryland en un comunicado.
"Hoy, parece que finalmente han cedido a nuestras exigencias de cumplimiento de las órdenes judiciales, y del debido proceso que se otorga a todos en Estados Unidos", declaró. "La administración ahora tendrá que presentar su caso ante los tribunales, como debió haberlo hecho desde el principio".
Según la acusación formal, Ábrego García estuvo involucrado en el tráfico de migrantes indocumentados desde Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países hacia Estados Unidos entre 2016 y principios de este año.