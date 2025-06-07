Kilmar Ábrego García, el migrante salvadoreño cuya deportación desató una batalla judicial en Estados Unidos en medio de las duras políticas inmigratorias del presidente Donald Trump, fue devuelto al país y detenido por cargos de tráfico de personas, informaron las autoridades.

Ábrego García regresó desde El Salvador a Estados Unidos este viernes, y fue arrestado de inmediato bajo cargos de tráfico de migrantes indocumentados hacia el país, declaró la secretaria de Justicia, Pam Bondi. "Ábrego García aterrizó en Estados Unidos para enfrentar la justicia", declaró en una conferencia de prensa.

A principios de abril, la Corte Suprema le había ordenado al Gobierno de Trump "facilitar" el regreso de este salvadoreño, luego de que fuera deportado por un “error administrativo” en marzo. En ese momento, fue enviado a la conocida cárcel de máxima seguridad Cecot en El Salvador.

Relacionado TRT Global - Corte Suprema de EE.UU. ordena el regreso de Kilmar Ábrego, salvadoreño deportado erróneamente

Sin embargo, Bondi insistió a la prensa en que el regreso de Ábrego García a Estados Unidos se debió a una orden de arresto presentada ante las autoridades salvadoreñas.

"Agradecemos al presidente (de El Salvador) Nayib Bukele por aceptar su regreso a nuestro país para enfrentar estos cargos gravísimos", declaró la secretaria.

En una publicación en X , Bukele afirmó: "Trabajamos con el Gobierno de Trump, y si solicitan el regreso de un pandillero para enfrentar cargos, por supuesto, no nos vamos a negar".

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, afirmó que el regreso de Ábrego García "no tiene nada que ver con su deportación original". "No hubo ningún error", añadió Jackson en X . "Vuelve porque una nueva investigación ha revelado crímenes TAN ATROCES, cometidos en Estados Unidos, que solo el sistema de justicia estadounidense podría hacerlo plenamente responsable".

"Error administrativo"





Ábrego García, de 29 años, vivía en el estado de Maryland hasta que se convirtió en una de los más de 200 deportados enviados a la megacárcel en El Salvador, como parte de la ofensiva de Trump contra la inmigración irregular.

Posteriormente, la Corte Suprema de Estados Unidos ordenó al gobierno que facilitara el regreso de Ábrego García.

La jueza federal de distrito Paula Xinis abrió una investigación sobre qué ha hecho la administración de Trump, si es que ha tomado alguna acción, para asegurar el regreso de Ábrego, después de que sus abogados acusaran a los funcionarios de obstruir sus solicitudes de información.

Los abogados del Departamento de Justicia admitieron posteriormente que Ábrego García, casado con una ciudadana estadounidense, fue deportado por equivocación debido a un "error administrativo".