Tufan Erhurman, líder del Partido Republicano Turco (CTP), ganó las elecciones presidenciales de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) con el 62,76% de los votos, según los resultados preliminares que anunció la autoridad electoral la noche de este domingo.

Erhurman se impuso sobre el actual presidente Ersin Tatar, quien logró el 35,81% de los votos.

La participación electoral en estos comicios presidenciales fue del 64,87%, informó la Junta Suprema Electoral de Chipre del Norte.

Tras los resultados, Erhurman señaló que “la política exterior, naturalmente, se manejará en estrecha consulta con Türkiye: que no haya duda al respecto".

Türkiye felicita a Erhurman por su victoria





Luego de conocerse el triunfo de Erhurman en las elecciones de la RTCN, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, le envió una felicitación por su victoria.

"Espero que estas elecciones, en las que nuestros hermanos turcochipriotas expresaron su voluntad a través de las urnas, sean beneficiosas para nuestros países y la región", dijo el mandatario turco.

Por su parte, el vicepresidente de Türkiye, Cevdet Yilmaz, declaró: "Las elecciones han demostrado la madurez de la RTCN como Estado y de sus votantes. Como patria y garante, seguiremos apoyando" al país.

La votación para estas elecciones presidenciales comenzó la mañana de este domingo a las 8 a.m., hora local, y se extendió hasta las 6 p.m., en 777 centros de votación de todo el país. La República Turca de Chipre del Norte tuvo 218.313 votantes elegibles.

El presidente actual Ersin Tatar se presentó como candidato independiente, mientras que Tufan Erhurman, líder del principal partido de oposición, el CTP, compitió como representante de su partido.

Mehmet Hasguler, Arif Salih Kirdag, Ahmet Boran e Ibrahim Yazici también se lanzaron como candidatos independientes, mientras que Osman Zorba representó al Partido Socialista de Chipre.

Huseyin Gurlek, cuyo nombre apareció en la papeleta, había planeado inicialmente presentarse, pero retiró su candidatura el sábado en apoyo a Ersin Tatar.