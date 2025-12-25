Israel volvió a elevar el tono amenazante sobre sus agresiones regionales en un contexto de crecientes tensiones en Gaza. Mientras anuncia la continuidad de sus operaciones militares en varios frentes, Tel Aviv acusó a Hamás de violar el alto el fuego tras una explosión en Rafah que dejó un oficial israelí herido. El grupo palestino negó su implicación, afirmó que el incidente ocurrió en una zona bajo control israelí y denunció que es Israel quien incumple la tregua.

Las advertencias israelíes se produjeron durante un curso de entrenamiento para pilotos de la Fuerza Aérea, donde el ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que Israel “seguirá con sus operaciones en Líbano, Siria, Gaza y Yemen”. Las declaraciones, recogidas por el diario Maariv, se produjeron en un acto al que asistieron también el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Eyal Zamir.

En ese marco, Katz desglosó la postura israelí en cada uno de los frentes: “En Líbano, seguiremos aplicando la máxima fuerza contra Hezbollah; en Siria, Israel no se retirará del monte Hermón (Yabal Al-Sheij) ni de la zona de seguridad; y en Gaza, Israel mantiene su compromiso de desmantelar a Hamás y desarmar el territorio”.

Asimismo, el ministro se refirió al frente yemení y subrayó que “en cuanto a Yemen, Israel continuará sus operaciones para impedir que los hutíes refuercen sus capacidades”.

Por otra parte, al aludir a las tensiones con Teherán, Katz afirmó que Israel ha infligido “daños significativos a las capacidades nucleares y estratégicas de Irán”. En ese sentido, añadió: “Estoy siguiendo los informes relativos a Irán, al que golpeamos con contundencia en cooperación con nuestros socios estadounidenses, y el estamento de seguridad está supervisando de cerca los acontecimientos. Naturalmente, no puedo ofrecer más detalles”, concluyó.

Israel acusa a Hamás tras explosión en Rafah que deja un oficial herido

Mientras Katz realizaba estas declaraciones, el Ejército israelí informó de que un oficial resultó herido por la detonación de un artefacto explosivo en Rafah, un incidente que volvió a tensar la frágil tregua en Gaza. Poco después, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, responsabilizó al grupo de resistencia palestino Hamás por lo ocurrido.

Según un comunicado militar, “este miércoles, un dispositivo explosivo detonó contra un vehículo blindado durante una operación destinada a despejar la zona de Rafah”. “Como resultado, un oficial de campo sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital para recibir tratamiento”, añadió el Ejército.

En respuesta al incidente, la oficina del primer ministro emitió un comunicado en el que prometió “responder” a lo que calificó como “una violación del alto el fuego por parte de Hamás”. Además, acusó al grupo palestino de “seguir incumpliendo el alto el fuego y el plan de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump”.

El comunicado subrayó que “la negativa pública y persistente de Hamás a desarmarse constituye una violación flagrante y continua”, y sostuvo que “sus intenciones violentas quedaron confirmadas hoy al detonar un artefacto explosivo que hirió a un oficial del Ejército israelí”. En esa misma línea, añadió que “Hamás debe rendir cuentas por el acuerdo que firmó, que incluye su salida del poder, el desarme y la lucha contra el extremismo”, advirtiendo de que “Israel responderá en consecuencia”.