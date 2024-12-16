ORIENTE MEDIO
Palestinos detenidos en Cisjordania ocupada
Las incursiones militares israelíes en la Cisjordania ocupada, se han intensificado desde que comenzó la ofensiva genocida de Tel Aviv en Gaza en octubre de 2023
esp_imagen_palestinoscisjordania / TRT Español
16 de diciembre de 2024

Las incursiones militares llevadas a cabo por Israel en Cisjordania ocupada, una práctica habitual en los últimos años, han experimentado un notable incremento desde que inició la ofensiva genocida de Tel Aviv en Gaza en octubre de 2023. Este aumento no solo refleja las acciones militares israelíes, sino también la intensificación de los ataques violentos perpetrados por colonos ilegales en la región. La situación ha alcanzado un punto crítico, convirtiéndose en un tema de preocupación internacional dado el impacto humanitario y las tensiones crecientes en el área.

