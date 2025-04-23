La lista de mandatarios y reyes que han confirmado su asistencia al funeral del papa Francisco en Roma, donde según los cálculos llegarían alrededor 500.000 personas, ilustran la pluralidad y apertura del pontífice argentino en sus 12 años al frente de la iglesia.

El presidente Javier Milei, de Argentina, confirmó su visita, junto a su hermana Karina, secretaria general de la presidencia y varios ministros. Lo mismo su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y la primera dama Janja. El recién reelecto presidente Daniel Noboa de Ecuador también anunció su asistencia.

Desde Washington el presidente Donald Trump y su esposa Melania también anunciaron el viaje a Roma, a pesar de las críticas que en vida pronunció el papa Francisco en vida sobre la política migratoria del mandatario.

Por España, si bien el presidente Pedro Sánchez decidió no viajar al funeral, sí asistirán el rey Felipe VI y la reina Letizia. En cuanto a Portugal, confirmaron su presencia el presidente Marcelo Rebelo de Sousa, el primer ministro Luis Montenegro y otros funcionarios. En representación del Reino Unido, asistirá el príncipe Guillermo y el primer ministro Keir Starmer.

Así mismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, confirmó su participación. Y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy.

Por parte de Irlanda, el presidente Micheal D. Higgins, el primer ministro Micheál Martin y el vice primer ministro Simon Harris, ya han confirmado su asistencia.

Lo mismo en Francia, anunciaron su asistencia al funeral el presidente Emmanuel Macron, el ministro de Relaciones Exteriores Jean Noel Barrot y el ministro del Interior Bruno Retailleau. Y en Alemania, el presidente Frank Walter Steinmeier y el jefe de gobierno saliente Olaf Scholz.

De Mónaco, partirán el príncipe Alberto II y su esposa Charlène. De Polonia, el presidente Andrzej Duda y el presidente del parlamento Szymon Holownia. De Bélgica, el rey Felipe, la reina Matilde y el primer ministro Bart De Wever.