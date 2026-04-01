Irán está dispuesto a buscar una resolución ante la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos, pero no aceptará compromisos a medias: exige el cese total de los ataques y garantías de que no se repetirán. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, reafirmó el martes esta postura y recordó que, como Teherán sostiene desde hace semanas, no hay negociaciones en curso. Esto contrasta con los mensajes contradictorios de la Casa Blanca, que oscilan entre amenazas y la ilusión de un diálogo. Todo mientras Washington indica que considerará su retirada de la OTAN.
Araghchi hizo estas declaraciones tras las palabras del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien aseguró que su país tiene la “voluntad necesaria” para poner fin al conflicto “siempre que se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías que eviten la repetición de la agresión”.
Ante versiones de un supuesto diálogo entre Washington y Teherán, mencionadas por el propio presidente de EE.UU., Donald Trump, Araghchi aclaró que los contactos con la Casa Blanca no constituyen negociaciones formales, sino un simple intercambio de mensajes, ya sea directo o a través de intermediarios regionales.
En entrevista con la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, señaló que ha recibido mensajes del enviado estadounidense Steve Witkoff, pero enfatizó que esto no debe interpretarse como un diálogo oficial. El ministro explicó que las comunicaciones se canalizan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de un marco oficial supervisado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, pero que no hay conversaciones con ninguna entidad específica iraní.
Por otra parte, Araghchi negó que se haya enviado alguna respuesta al plan de 15 puntos de EE.UU., y aseguró que Teherán no ha presentado contrapropuestas hasta el momento.
Trump evalúa retirar a EE.UU. de la OTAN
Este miércoles, Trump afirmó que está considerando seriamente retirar a su país de la OTAN después de que los aliados no respaldaran la acción militar estadounidense contra Irán, según declaró en una entrevista con el diario británico Daily Telegraph.
El mandatario explicó que los aliados han mostrado reticencia a involucrarse en la guerra o incluso a colaborar para reabrir el estrecho de Ormuz paso clave para el comercio mundial de petróleo, cuya seguridad se ha visto afectada por el conflicto iniciado el 28 de febrero, provocando un aumento en los precios de la energía y alteraciones en el tránsito marítimo.
“Más allá de no estar presentes, era difícil de creer. No hice grandes gestos ni insistí demasiado. Solo dije: ‘Hey’, y pensé que debería ser automático”, señaló.
Trump describió a la alianza como un “tigre de papel” y dijo: “Siempre tuve dudas sobre la credibilidad de la OTAN. Y, por cierto, (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin también lo sabe”. Luego, recordó la participación de EE.UU. en conflictos internacionales, citando a Ucrania como ejemplo: “Estuvimos allí automáticamente, incluyendo en Ucrania. Ucrania no era nuestro problema. Fue una prueba, y estuvimos para ellos, y siempre lo habríamos estado. Ellos no estuvieron para nosotros”.
La Casa Blanca ha expresado crecientes frustraciones con sus aliados por la guerra en Irán. Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Washington podría revaluar el valor de la OTAN, criticando la renuencia de los miembros a respaldar la guerra contra Irán.
Rubio cuestionó la cooperación de la OTAN en materia de bases militares: “No les pedimos que realicen ataques aéreos. Solo necesitamos que nos permitan usar sus bases, y su respuesta es ‘No’. Entonces, ¿por qué seguimos en la OTAN?”, afirmó.
EE.UU. no tendrá responsabilidad en seguridad del estrecho de Ormuz
A eso se suma que Trump anunció el martes que retirará sus fuerzas de Irán en un plazo de dos a tres semanas, a la vez que indicó que Washington no se implicará en la seguridad del estratégico estrecho de Ormuz.
“Todo lo que tengo que hacer es salir de Irán, y lo haremos muy pronto”, afirmó Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Tal vez en dos semanas, tal vez en tres”, agregó. Cabe recordar que Trump ha anunciado en varias ocasiones plazos sobre la guerra, incluso desde los primeros días del conflicto, cuando su gobierno estimó que duraría cuatro semanas, períodos que se han ido ajustando mientras ese mes llegó a su fin.
El mandatario aseguró que el objetivo de su administración de impedir que Irán obtenga un arma nuclear ya se ha cumplido. “No tendrán un arma nuclear. Ese objetivo ya se ha alcanzado”, dijo, mientras Teherán sostiene que su programa nuclear es puramente pacífico y con fines civiles, rechazando cualquier intención de desarrollar armas nucleares.
Trump añadió que Washington no intervendrá en la seguridad del tránsito marítimo en esa vía estratégica. “Lo que pase en el estrecho no será asunto nuestro. Francia, China y otros países deberán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos”, afirmó, en referencia a las naciones que dependen del flujo energético que atraviesa este paso.
Ante preguntas de periodistas durante una conferencia, aseguró que, incluso si no se llega a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho, esto no representará un problema. “Creo que se abrirá automáticamente. Yo he destruido la fuerza del país, y que los países que usan el estrecho se encarguen de abrirlo… Quien controle el petróleo seguramente querrá abrirlo”, dijo.
Estados Unidos había declarado antes que eventualmente retomaría el control del estrecho y garantizaría la libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o una fuerza multinacional, según reiteró este lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Por su parte, Irán aseguró que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz permanece completamente abierto, pero que podría ser restringido únicamente para partes involucradas en hostilidades contra Teherán. El ministro Araghchi señaló que se han tomado medidas para garantizar el paso seguro de los buques de otros países.
A su vez, este miércoles Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, declaró en la red social X que el paso por el estrecho dependerá ahora de los términos de Teherán, y afirmó que se había puesto fin a un periodo de décadas de lo que describió como “hospitalidad”.
Pentágono anticipa fase “decisiva” en la guerra
El secretario de Guerra de EE.UU. y jefe del Pentágono, Pete Hegseth, advirtió este martes que los próximos días de la ofensiva estadounidense contra Irán serán “decisivos”, y evitó descartar la posible participación de tropas terrestres en el conflicto.
Durante su primera conferencia de prensa en casi dos semanas, Hegseth reveló que visitó a las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio el fin de semana y aseguró que las conversaciones para poner fin al conflicto “están ganando fuerza”. Eso pese a que Irán indicó, una vez más, que no se llevan a cabo tales conversaciones.
Consultado sobre las preocupaciones de algunos sectores de la base de apoyo de Trump respecto al uso de tropas en tierra, Hegseth evitó adelantar decisiones: “No se puede ganar una guerra si le dices al adversario lo que estás dispuesto a hacer o no, incluyendo fuerzas terrestres”.
Israel presiona a Trump para operación terrestre antes de negociar con Irán: reporte
Israel está presionando a Trump para que lance una operación terrestre “corta y potente” en Irán antes de iniciar negociaciones con Teherán, según informaron medios israelíes este miércoles.
El diario israelí Maariv señaló que Israel teme que Washington pueda avanzar hacia conversaciones con Teherán antes de desmantelar completamente sus capacidades militares, lo que ha llevado a funcionarios israelíes a instar a la administración de Trump a llevar a cabo una operación de alta intensidad y corta duración que incluya fuerzas terrestres.
El informe agregó que los funcionarios israelíes consideran que las declaraciones contradictorias de Trump sobre terminar o intensificar el conflicto “reflejan dudas sobre cómo proceder” con la guerra, que ya entra en su quinta semana.
China y Pakistán proponen plan de paz
China y Pakistán solicitaron este martes el cese inmediato de la guerra y la apertura de conversaciones de paz lo antes posible, al tiempo que acordaron reforzar su cooperación en relación con Irán. Los dos países presentaron una iniciativa conjunta “para restaurar la paz y la estabilidad en la región del Golfo y Oriente Medio”, luego de la visita de altos funcionarios paquistaníes a Beijing.
Ambas naciones han buscado actuar como mediadores para evitar que el conflicto escale, mientras que Islamabad señaló que está dispuesto a albergar “conversaciones significativas” entre Estados Unidos e Irán.
“La situación en Oriente Medio es el foco de atención de todas las partes; la tensión continúa y no beneficia a nadie”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning.
Mao agregó que los esfuerzos de mediación de China, Pakistán y otras partes deben ser bienvenidos por todos. “Estamos dispuestos a trabajar con Pakistán para evitar interrupciones, detener los combates y crear una ventana para conversaciones de paz”, señaló. “La máxima prioridad es iniciar las negociaciones lo antes posible”, concluyó.
Víctimas y daños civiles en Irán
Desde el 28 de febrero, Israel y Estados Unidos han llevado a cabo ataques militares contra Irán, que han causado miles de víctimas, según autoridades iraníes. Irán informó que al menos 249 mujeres y 216 niños han muerto en los ataques estadounidenses e israelíes desde el inicio de la guerra el mes pasado.
Los ataques iraníes tambien han causado muertes y heridos estadounidenses e israelíes, pero debido a las restricciones de información por parte de estos gobiernos, no se ha dado a conocer una cifra exacta.
Todas las víctimas eran civiles, incluidos 17 niños menores de cinco años, según declaró la portavoz del gobierno Fatemeh Mohajerani a la agencia estatal de noticias IRNA. Agregó que los ataques se dirigieron a 105.325 lugares civiles en todo el país, incluyendo 83.351 viviendas y 21.959 comercios, con decenas de miles de edificios dañados solo en Teherán.
Este martes se escucharon potentes explosiones en varias zonas de la capital iraní en medio de los ataques estadounidenses e israelíes. Asimismo, los ataques volvieron a golpear instalaciones industriales estratégicas, centrados en dos de las principales plantas siderúrgicas del país, según la agencia Tasnim y medios internacionales. Las instalaciones de la Mobarakeh Steel Company en Isfahán y la Khuzestan Steel Company en Ahvaz fueron blanco de bombardeos aéreos.
Ataques de Irán en Israel y el Golfo
Mientras tanto, también ocurrieron ataques desde Irán hacia Israel. El ejército israelí informó que estaba trabajando para interceptar un ataque con misiles. “Los sistemas defensivos están operando para interceptar la amenaza”, indicó un comunicado militar. Según el servicio de ambulancias israelí, 14 personas resultaron heridas tras los impactos de misiles en el centro de Israel.
El grupo hutí de Yemen afirmó por su parte haber atacado sitios sensibles en el sur de Israel con misiles balísticos, en una operación conjunta con Irán y el grupo libanés Hezbollah, según su portavoz militar.
Además, este martes Teherán mantuvo los ataques contra países del Golfo, a los que señala de servir como plataformas de lanzamiento para las operaciones militares de Washington. Desde el inicio de la guerra, Irán respondió con ataques con drones y misiles dirigidos a Israel, así como a Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan fuerzas estadounidenses.