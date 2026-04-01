Irán está dispuesto a buscar una resolución ante la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos, pero no aceptará compromisos a medias: exige el cese total de los ataques y garantías de que no se repetirán. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, reafirmó el martes esta postura y recordó que, como Teherán sostiene desde hace semanas, no hay negociaciones en curso. Esto contrasta con los mensajes contradictorios de la Casa Blanca, que oscilan entre amenazas y la ilusión de un diálogo. Todo mientras Washington indica que considerará su retirada de la OTAN.

Araghchi hizo estas declaraciones tras las palabras del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, quien aseguró que su país tiene la “voluntad necesaria” para poner fin al conflicto “siempre que se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías que eviten la repetición de la agresión”.

Ante versiones de un supuesto diálogo entre Washington y Teherán, mencionadas por el propio presidente de EE.UU., Donald Trump, Araghchi aclaró que los contactos con la Casa Blanca no constituyen negociaciones formales, sino un simple intercambio de mensajes, ya sea directo o a través de intermediarios regionales.

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En entrevista con la cadena de noticias qatarí Al Jazeera, señaló que ha recibido mensajes del enviado estadounidense Steve Witkoff, pero enfatizó que esto no debe interpretarse como un diálogo oficial. El ministro explicó que las comunicaciones se canalizan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de un marco oficial supervisado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, pero que no hay conversaciones con ninguna entidad específica iraní.

Por otra parte, Araghchi negó que se haya enviado alguna respuesta al plan de 15 puntos de EE.UU., y aseguró que Teherán no ha presentado contrapropuestas hasta el momento.

Trump evalúa retirar a EE.UU. de la OTAN

Este miércoles, Trump afirmó que está considerando seriamente retirar a su país de la OTAN después de que los aliados no respaldaran la acción militar estadounidense contra Irán, según declaró en una entrevista con el diario británico Daily Telegraph.

El mandatario explicó que los aliados han mostrado reticencia a involucrarse en la guerra o incluso a colaborar para reabrir el estrecho de Ormuz paso clave para el comercio mundial de petróleo, cuya seguridad se ha visto afectada por el conflicto iniciado el 28 de febrero, provocando un aumento en los precios de la energía y alteraciones en el tránsito marítimo.

“Más allá de no estar presentes, era difícil de creer. No hice grandes gestos ni insistí demasiado. Solo dije: ‘Hey’, y pensé que debería ser automático”, señaló.

Trump describió a la alianza como un “tigre de papel” y dijo: “Siempre tuve dudas sobre la credibilidad de la OTAN. Y, por cierto, (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin también lo sabe”. Luego, recordó la participación de EE.UU. en conflictos internacionales, citando a Ucrania como ejemplo: “Estuvimos allí automáticamente, incluyendo en Ucrania. Ucrania no era nuestro problema. Fue una prueba, y estuvimos para ellos, y siempre lo habríamos estado. Ellos no estuvieron para nosotros”.

La Casa Blanca ha expresado crecientes frustraciones con sus aliados por la guerra en Irán. Horas antes, el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que Washington podría revaluar el valor de la OTAN, criticando la renuencia de los miembros a respaldar la guerra contra Irán.

Rubio cuestionó la cooperación de la OTAN en materia de bases militares: “No les pedimos que realicen ataques aéreos. Solo necesitamos que nos permitan usar sus bases, y su respuesta es ‘No’. Entonces, ¿por qué seguimos en la OTAN?”, afirmó.

EE.UU. no tendrá responsabilidad en seguridad del estrecho de Ormuz

A eso se suma que Trump anunció el martes que retirará sus fuerzas de Irán en un plazo de dos a tres semanas, a la vez que indicó que Washington no se implicará en la seguridad del estratégico estrecho de Ormuz.

“Todo lo que tengo que hacer es salir de Irán, y lo haremos muy pronto”, afirmó Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Tal vez en dos semanas, tal vez en tres”, agregó. Cabe recordar que Trump ha anunciado en varias ocasiones plazos sobre la guerra, incluso desde los primeros días del conflicto, cuando su gobierno estimó que duraría cuatro semanas , períodos que se han ido ajustando mientras ese mes llegó a su fin.

El mandatario aseguró que el objetivo de su administración de impedir que Irán obtenga un arma nuclear ya se ha cumplido. “No tendrán un arma nuclear. Ese objetivo ya se ha alcanzado”, dijo, mientras Teherán sostiene que su programa nuclear es puramente pacífico y con fines civiles, rechazando cualquier intención de desarrollar armas nucleares.

Trump añadió que Washington no intervendrá en la seguridad del tránsito marítimo en esa vía estratégica. “Lo que pase en el estrecho no será asunto nuestro. Francia, China y otros países deberán abastecer sus barcos y arreglárselas por sí mismos”, afirmó, en referencia a las naciones que dependen del flujo energético que atraviesa este paso.

Ante preguntas de periodistas durante una conferencia, aseguró que, incluso si no se llega a un acuerdo sobre la reapertura del estrecho, esto no representará un problema. “Creo que se abrirá automáticamente. Yo he destruido la fuerza del país, y que los países que usan el estrecho se encarguen de abrirlo… Quien controle el petróleo seguramente querrá abrirlo”, dijo.

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Estados Unidos había declarado antes que eventualmente retomaría el control del estrecho y garantizaría la libertad de navegación, ya sea mediante escoltas estadounidenses o una fuerza multinacional, según reiteró este lunes el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Por su parte, Irán aseguró que el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz permanece completamente abierto, pero que podría ser restringido únicamente para partes involucradas en hostilidades contra Teherán. El ministro Araghchi señaló que se han tomado medidas para garantizar el paso seguro de los buques de otros países.

A su vez, este miércoles Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, declaró en la red social X que el paso por el estrecho dependerá ahora de los términos de Teherán, y afirmó que se había puesto fin a un periodo de décadas de lo que describió como “hospitalidad”.