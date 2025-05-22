A través de un decreto, el Gobierno de Javier Milei impuso restricciones este miércoles sobre el derecho a huelga de los trabajadores. La medida redefine los servicios esenciales e incorpora el concepto de "actividades de importancia trascendental", como una nueva forma de limitar el alcance de los paros en los que los trabajadores convocan en ciertas oportunidades para reclamar mejoras salariales o condiciones laborales. Esta decisión generó polémica y fue rechazada por sindicatos y abogados laboralistas.

La norma, impulsada por el gobierno de La Libertad Avanza, establece que durante una huelga se debe garantizar una prestación mínima del 75% en los servicios esenciales y del 50% en las actividades trascendentales. Sin embargo, lo que llama la atención es que, por un lado, se aplica a una extensa lista de actividades, que incluye desde las escuelas hasta las industrias de varios sectores. Por otro, la forma en que fue presentada: no mediante un proceso debido en el Poder Legislativo, sino por un decreto de necesidad y urgencia, conocido como DNU.

El Ejecutivo incluyó este cambio en el DNU 340/25, vinculado a la desregulación del transporte marítimo y fluvial. En uno de sus artículos, se introdujeron modificaciones a la Ley del Régimen Laboral. Pero esta apuesta de la gestión Milei no es nueva: ya lo había intentado a través del DNU 70/23, presentado días después de asumir el cargo en diciembre de 2023, y cuyo capítulo laboral fue frenado por la Justicia. También lo había hecho a través de una serie de artículos que fueron excluidos de la Ley Bases sancionada por el Congreso.

¿Qué servicios se incluyen en la nueva restricción?



A los servicios que ya eran considerados esenciales —como los hospitalarios, de salud, agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo— el decreto sumó todas las ramas del transporte marítimo y fluvial, los servicios aduaneros y migratorios, así como la educación en todos sus niveles.

En sentido estricto, esta es la lista de actividades que ahora se considerarán servicios esenciales:

Servicios sanitarios y hospitalarios, así como el transporte, distribución de medicamentos e insumos hospitalarios y los servicios farmacéuticos. Producción, transporte, distribución y comercialización de agua potable, gas, otros combustibles y energía eléctrica. Servicios de telecomunicaciones, incluyendo internet y comunicaciones satelitales. Aeronáutica comercial y control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo balizamiento, dragado, amarre, estiba, desestiba, remolque de buques y todos los servicios portuarios. Servicios aduaneros, migratorios y otros relacionados con el comercio exterior. Cuidado de menores y educación en niveles de guardería, preescolar, primario, secundario y educación especial. Transporte marítimo y fluvial de personas, mercaderías o carga, así como sus servicios conexos y operaciones costa afuera.

Por otro lado, las actividades que se considerarán de importancia trascendental son:

Producción de medicamentos e insumos hospitalarios. Transporte terrestre y subterráneo de personas o mercancías. Servicios de radio y televisión. Actividades industriales continuas, como siderurgia, producción de aluminio, industria química y cementera. Industria alimenticia en toda su cadena de valor. Producción y distribución de materiales de construcción, reparación de aeronaves y buques, servicios aeroportuarios, servicios logísticos, minería, frigoríficos, correos, distribución y comercialización de alimentos y bebidas, actividad agropecuaria y su cadena productiva. Servicios bancarios, financieros, hoteleros, gastronómicos y comercio electrónico. Producción de bienes o servicios vinculados a compromisos de exportación.

Rechazo sindical y advertencias legales



La norma fue rechazada por sindicatos y expertos en derecho laboral. "El Gobierno Nacional, a través del Decreto 340/2025, intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo", expresó este martes la Central General del Trabajo (CGT), la organización que reúne a todos los sindicatos de Argentina, en un comunicado oficial.

"La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costó conquistar y defender", agregó la central.

Sin embargo, al tratarse de un DNU, la Justicia podría considerarla inconstitucional.