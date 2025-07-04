Zeynep Sonmez escribió una nueva página en la historia del tenis de Türkiye. Este jueves, la joven de 23 años se convirtió en la primera tenista turca en alcanzar la tercera ronda de Wimbledon, uno de los torneos más prestigiosos del mundo. Lo logró con una victoria contundente sobre la china Xinyu Wang, a quien venció en solo dos sets: 7-5 y 7-5.

Con este triunfo, Sonmez no solo avanza en el césped londinense, sino que se convierte en la primera jugadora turca en llegar a la tercera ronda de un torneo de Grand Slam en 75 años. La última vez que una representante de Türkiye lo había conseguido fue en 1950, cuando Bahtiye Musluoglu alcanzó esta instancia en Roland Garros.

Antes del partido, la tenista señaló que “ni siquiera sabía" que haría historia al ganar,. De hecho, si bien la tercera ronda de un Grand Slam es un hito para su país, no era algo que Sonmez anhelara específicamente durante su infancia. "Nunca soñé con llegar a la tercera ronda de Wimbledon", continuó. "Mi sueño es ganar el torneo".

Tras la victoria en el encuentro, la joven pasó varios minutos tomándose fotos con todo el público que la había acompañado y alentado durante el juego. Algunos habían viajado desde Estambul para apoyar a su compatriota. Uno de ellos fue Hudai, quien encabezó a un grupo de aficionados en un cántico entusiasta de "Sonuna kadar destekleyeceğiz seni, Zeynep" ("Te apoyaremos hasta el final, Zeynep").

"Estábamos muy emocionados de verla. Fue un partido difícil, con altibajos, pero intentamos que sintiera todo el apoyo", dijo Hudai al sitio de noticias de la Asociación de Tenis Femenino.

Otra aficionada, Tugba, quien ondeó una pequeña bandera turca durante todo el partido, coincidió: "Es un honor apoyar a Zeynep". Y añadió: "Es una figura muy importante para nosotros”.