TÜRKİYE
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Mantener a Türkiye fuera del “pozo de fuego” regional es la principal prioridad: Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, se comprometió a no dejarse provocar tras la interceptación por parte de la OTAN de un tercer misil disparado desde Irán.
Mantener a Türkiye fuera del “pozo de fuego” regional es la principal prioridad: Erdogan
“Türkiye está tomando las medidas necesarias contra todas las amenazas que violen su espacio aéreo, como hizo anoche”, afirmó el presidente. / AA
hace 6 horas

Mantener a Türkiye al margen del reciente conflicto regional sigue siendo la principal prioridad del gobierno turco, según declaró su presidente, Recep Tayyip Erdogan, quien advirtió además sobre las provocaciones destinadas a arrastrar al país a una guerra.

“Mantener a nuestro país fuera de este pozo de fuego es nuestra principal prioridad”, dijo el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, el viernes, subrayando que Ankara actúa con “gran cautela ante las conspiraciones, trampas y provocaciones destinadas a arrastrar a nuestro país a la guerra”.

Sus declaraciones se producen en medio del aumento de las tensiones regionales tras los ataques contra Irán y las represalias iraníes, mientras la OTAN interceptó un tercer misil disparado desde Irán que se dirigía hacia Türkiye.

El mandatario señaló que el país ya ha actuado frente a las amenazas dirigidas contra su territorio y que continuará defendiendo su espacio aéreo.

“Türkiye está tomando las medidas necesarias contra todas las amenazas que violen su espacio aéreo, como hizo anoche”, afirmó.

Advertencia sobre tensiones sectarias

Erdogan también instó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes ante intentos de avivar divisiones sectarias y étnicas durante la actual crisis.

Advirtió que estas tensiones podrían ser provocadas deliberadamente en medio de los ataques en curso contra Irán y la creciente inestabilidad regional.

“Nuestros ciudadanos deben ser cautelosos ante las tensiones sectarias y étnicas que puedan ser provocadas”, señaló.

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El presidente añadió que el cambiante panorama geopolítico exige que Türkiye actúe con mayor rapidez y estrategia.

“Estamos entrando en una nueva era en la que debemos acelerar el paso, volvernos más ágiles y proactivos”, dijo.

“Conciencia de la humanidad”

Erdogan también criticó las reacciones selectivas de la comunidad internacional ante las crisis humanitarias, especialmente en Gaza.

Afirmó que algunos países han hecho la vista gorda ante la opresión y el genocidio, mientras otros han apoyado abiertamente a los actores responsables de la violencia.

“El sufrimiento de los niños palestinos y sirios huérfanos recibió menos atención que un pingüino solitario debido a la falsa conciencia del mundo virtual”, afirmó.

“En un mundo aquejado por una crisis de conciencia, todos estamos unidos en nuestra lucha para que Türkiye sea la conciencia de la humanidad”, añadió.

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