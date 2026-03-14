Mantener a Türkiye al margen del reciente conflicto regional sigue siendo la principal prioridad del gobierno turco, según declaró su presidente, Recep Tayyip Erdogan, quien advirtió además sobre las provocaciones destinadas a arrastrar al país a una guerra.

“Mantener a nuestro país fuera de este pozo de fuego es nuestra principal prioridad”, dijo el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, el viernes, subrayando que Ankara actúa con “gran cautela ante las conspiraciones, trampas y provocaciones destinadas a arrastrar a nuestro país a la guerra”.

Sus declaraciones se producen en medio del aumento de las tensiones regionales tras los ataques contra Irán y las represalias iraníes, mientras la OTAN interceptó un tercer misil disparado desde Irán que se dirigía hacia Türkiye.

El mandatario señaló que el país ya ha actuado frente a las amenazas dirigidas contra su territorio y que continuará defendiendo su espacio aéreo.

“Türkiye está tomando las medidas necesarias contra todas las amenazas que violen su espacio aéreo, como hizo anoche”, afirmó.

Advertencia sobre tensiones sectarias

Erdogan también instó a los ciudadanos a mantenerse vigilantes ante intentos de avivar divisiones sectarias y étnicas durante la actual crisis.

Advirtió que estas tensiones podrían ser provocadas deliberadamente en medio de los ataques en curso contra Irán y la creciente inestabilidad regional.

“Nuestros ciudadanos deben ser cautelosos ante las tensiones sectarias y étnicas que puedan ser provocadas”, señaló.