“Teskilat”, la popular serie turca producida por TRT, ha llevado el impacto humanitario de la ofensiva israelí en Gaza al centro de su nueva temporada, utilizando un diálogo muy directo para explorar el sufrimiento de los palestinos en el enclave.

En un episodio reciente, los personajes principales hacen mención al costo moral de las acciones militares, en referencia a "hospitales y campamentos bombardeados", y describen la "hambruna" como una "nueva arma".

La conversación incluso invoca el término "genocidio" en un intercambio ficticio sobre Gaza.

Un personaje advierte: "Nuestras acciones se están volviendo demasiado osadas", en referencia a las víctimas civiles y la destrucción. Entonces otro responde: "Estamos en guerra y no podemos rendirnos".

Los que “antes fueron víctima de un genocidio, ahora matan a inocentes en Gaza”





Otro de los diálogos apunta a la percepción internacional: un personaje señala que su nación, “antes víctima del genocidio”, ahora “mata a inocentes en Gaza”, a lo que su contraparte insiste en que “esas tierras son nuestras” e insta a la persistencia.

Los productores compartieron un breve fragmento de la escena, que dramatiza cuestiones de protección civil, proporcionalidad y las leyes de la guerra.

Al presentar este diálogo en un horario estelar, “Teskilat” refleja los debates en curso entre diplomáticos, grupos de derechos humanos y medios de comunicación sobre la rendición de cuentas, el acceso humanitario y los desafíos éticos de los conflictos modernos.