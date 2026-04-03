Desde que el Parlamento de Israel aprobó este martes una nueva ley que permite la pena de muerte para palestinos, el sistema legal del país está bajo el foco internacional .

Criticada por defensores de derechos humanos de todo el mundo, la ley establece la pena de muerte como sentencia predeterminada para palestinos condenados por “terrorismo” ante los tribunales militares israelíes.

La norma crea un camino legal separado y más sever o, ya que los palestinos en el territorio ocupado no son juzgados en tribunales militares, sino que son asignados automáticamente a tribunales militares.

Tel Aviv impulsó la ley mientras la atención se desviaba a su guerra contra Irán y mientras continúa matando a palestinos en Gaza –un genocidio que persiste incluso después de un frágil alto el fuego tras dos años de ataques brutales. Al mismo tiempo, las fuerzas israelíes y los colonos ilegales han asesinado repetidamente a palestinos en Cisjordania ocupada con total impunidad.

Expertos señalan que esta legislación no es una excepción, sino la extensión de un conjunto más amplio de leyes diseñadas para garantizar derechos y protecciones desiguales en Israel según líneas raciales y étnicas, con especial impacto sobre los palestinos.

Yair Dvir, portavoz de B'Tselem, el Centro Israelí de Información sobre Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, califica la nueva ley de pena de muerte como un "ejemplo horroroso de la profundidad del apartheid" que constituye una “violación directa” del derecho a la vida.

“(Israel tiene) una variedad de leyes que institucionalizan la preferencia por sus ciudadanos judíos tanto dentro de las fronteras de 1948 y también, por supuesto, bajo el régimen militar en Cisjordania (ocupada)”, indica en diálogo con TRT World.

Pero la nueva ley de pena de muerte marca “otra etapa en la profunda deshumanización de los palestinos” que ha permitido años de opresión, despojo y discriminación a través del sistema judicial israelí, añade Dvir.

Nasir Qadri, jurista de derecho internacional y académico de derecho de la Universidad Koc de Estambul, explica a TRT World que Israel aplica dos marcos legales diferentes para los palestinos.

Uno opera a través de los tribunales militares en Cisjordania ocupada, donde las tasas de condena superan el 99% para los palestinos juzgados.

El otro existe dentro de los tribunales civiles de Israel y se dirige contra actos cometidos con la “intención de negar la existencia del estado de Israel”.

Qadri señala que el segundo marco legal no es neutral, ya que apunta a la “intención ideológica en lugar de la conducta”, lo que hace que su aplicación sea estructuralmente asimétrica.

“Un ciudadano israelí judío, por definición, no puede ser calificado como alguien que niega la existencia del estado de Israel. En cambio, un acusado palestino siempre puede serlo”, afirma.

Un patrón de leyes discriminatorias

Mehmet Rakipoglu, experto en Oriente Medio y profesor asociado en la Universidad Mardin Artuklu de Ankara, describe la nueva ley como “parte de un giro punitivo más amplio” que se desarrolla en Israel.

“Me parece que la elasticidad de tales categorías legales permite al estado (israelí) aplicar la ley de maneras que priorizan su narrativa de seguridad, al tiempo que penaliza de forma desproporcionada a los palestinos”, señala Rakipoglu a TRT World. En lugar de instrumentos neutrales, estas medidas “reclasifican y penalizan la disidencia política y la resistencia”, reforzando una narrativa nacional dominante, añade.

Los expertos coinciden en que el conjunto de leyes israelíes está estructurado para perpetuar derechos desiguales. Dvir, del grupo de B'Tselem, describe un “aparato completo de leyes escritas” diseñado para establecer la “preeminencia demográfica de los judíos”.

Por su parte, Rakipoglu señala la existencia de “diferentes niveles de derechos” entre los ciudadanos judíos y los palestinos, que se evidencian en las enormes disparidades en la asignación de tierras y el acceso a los recursos.

De hecho, varias leyes israelíes ilustran este patrón de discriminación contra los palestinos. Por ejemplo, la Ley de Ciudadanía y Entrada a Israel (Prohibición de Reunificación Familiar), promulgada en 2003 y renovada repetidamente, es citada por los tres expertos como piedra angular de la ingeniería demográfica de Tel Aviv.

La ley niega explícitamente los derechos familiares sobre la base de la etnia o el origen nacional, al impedir la reunificación familiar de los israelíes casados con palestinos de los territorios ocupados.

Sobre esto, Dvir explica que la ley israelí permite a cualquier judío, incluso si nunca ha vivido en esta parte del mundo, inmigrar a Israel y obtener la ciudadanía. Mientras tanto, un palestino que fue expulsado de sus tierras tiene prohibido regresar.

Rakipoglu califica la ley como un instrumento para mantener una “mayoría demográfica judía”, otorgando a los judíos derechos de inmigración globales mientras restringe la reunificación familiar de los palestinos, una práctica que durante mucho tiempo ha fragmentado la vida familiar y limitado su integración social.