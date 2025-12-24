Washington, D.C. — Desde que Estados Unidos lanzó hace cuatro meses su campaña de presión contra Venezuela, Rusia ha reafirmado varias veces su apoyo al presidente Nicolás Maduro, al tiempo que ha instado a Washington a no cometer un "error fatal" en esta crisis.

Aun así, analistas afirman que el apoyo de Moscú a Caracas será diplomático y "simbólico", debido a las prioridades que el Kremlin tiene en otros ámbitos.

"Rusia respalda al Gobierno de Maduro a nivel político y simbólico, pero su influencia real en Venezuela hoy mismo es limitada", declaró Vladimir Rouvinski, director del Centro de Investigaciones CIES de la Universidad Icesi de Colombia, en conversación con TRT World.

"Moscú utiliza a Venezuela principalmente como una carta para mostrar su resistencia a la presión estadounidense, y como una forma de reciprocidad simbólica hacia las políticas de EE.UU. en el ‘extranjero cercano’ de Rusia (la antigua Unión Soviética), enmarcando al hemisferio occidental como el ‘extranjero cercano’ de Estados Unidos", añadió Rouvinski, quien también trabaja como profesor asociado en el Departamento de Estudios Políticos de Icesi.

"Moscú no considera a Venezuela como escenario de una escalada realmente costosa".

Por su parte, Ekaterina Kosevich, investigadora principal de la Universidad HSE de Moscú y especializada en política exterior de América Latina y Rusia, afirma que "la interacción de Rusia con Venezuela es en gran medida pragmática, enfocada en la cooperación económica y energética, más que en el alineamiento ideológico o militar".

"Rusia respalda oficialmente la soberanía de Venezuela y se opone sistemáticamente a la injerencia externa en sus asuntos internos", apunta Kosevich, autora también de " Extra-regional Powers in Latin America in the 21st Century" , a TRT World.

"Moscú observa la presión de EE.UU. sobre Caracas principalmente a través de la política de sanciones y las prácticas de cambio de régimen, que Rusia considera desestabilizadoras y contrarias al derecho internacional", añade la experta.

Las relaciones entre Rusia y Venezuela se fortalecieron a principios de la década de 2000, durante la presidencia del hoy fallecido Hugo Chávez, quien en aquel entonces buscaba nuevos aliados para contrarrestar la influencia estadounidense.

Es poco probable que Rusia confronte directamente a EE.UU.

Aunque Maduro ha buscado el apoyo de los aliados de Venezuela en la crisis actual, concretamente Rusia y China, los expertos afirman que el respaldo de Moscú a Caracas ante una eventual intervención directa de Washington sería a nivel diplomático.

"En caso de una acción militar directa de Estados Unidos, Rusia probablemente respondería a nivel diplomático condenando dichas medidas en foros internacionales, incluidas las Naciones Unidas. Es poco probable que Rusia entre en una confrontación militar directa con Estados Unidos en Venezuela", afirma Kosevich.