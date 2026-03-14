El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que un Irán “totalmente derrotado” “quiere un acuerdo”, pero no uno que él aceptaría, horas después de anunciar ataques contra objetivos militares en la isla de Kharg, en Irán, que maneja la mayor parte de las exportaciones de crudo del país.

“Los medios de noticias falsas odian informar lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Irán había descartado el martes la posibilidad de un alto el fuego con Estados Unidos e Israel, afirmando que tiene la intención de seguir respondiendo a los ataques contra el país.

“Ciertamente, no estamos buscando un alto el fuego”, declaró en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. “Creemos que el agresor debe ser castigado y recibir una lección que lo disuada de volver a atacar a Irán”.

EE.UU. llevó a cabo un gran bombardeo contra la isla iraní de Kharg, dice Trump

Las declaraciones se producen después de que Trump dijera que las fuerzas de Estados Unidos bombardearon objetivos militares en la isla de Kharg, en Irán, que maneja la mayor parte de las exportaciones de crudo del país, mientras Teherán afirmó que los ataques no causaron daños.

Trump aseguró que el ejército estadounidense llevó a cabo un gran ataque contra la isla y advirtió que la infraestructura petrolera del país podría ser atacada si se interrumpe el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

“El Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio y destruyó por completo todos los objetivos MILITARES en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”, escribió Trump en redes sociales la madrugada del sábado.

“He decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hace algo para interferir con el paso libre y seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esa decisión”.

Irán dice que el ataque estadounidense no causó daños

Irán afirmó el sábado que el ataque estadounidense no causó daños a las instalaciones petroleras, pero advirtió que cualquier ataque contra su infraestructura provocaría represalias contra instalaciones petroleras en la región, según informó la cadena estatal Press TV.

El medio citó a un portavoz del cuartel general central Khatam Al-Anbiya, quien aseguró que cualquier ataque contra los activos petroleros, económicos o energéticos de Irán provocaría la destrucción de “todas las instalaciones estadounidenses correspondientes en la región”.

Según el informe, los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron sistemas de defensa aérea, una base naval y un aeropuerto, provocando más de 15 explosiones y una densa columna de humo, pero sin dañar la infraestructura petrolera de la isla.

Una isla clave

Estados Unidos e Israel han actuado con cautela respecto a la isla, aunque funcionarios de la administración Trump han señalado que capturar Kharg estaba entre las opciones mientras continúa la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio.