El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que un Irán “totalmente derrotado” “quiere un acuerdo”, pero no uno que él aceptaría, horas después de anunciar ataques contra objetivos militares en la isla de Kharg, en Irán, que maneja la mayor parte de las exportaciones de crudo del país.
“Los medios de noticias falsas odian informar lo bien que lo ha hecho el Ejército de Estados Unidos contra Irán, que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Irán había descartado el martes la posibilidad de un alto el fuego con Estados Unidos e Israel, afirmando que tiene la intención de seguir respondiendo a los ataques contra el país.
“Ciertamente, no estamos buscando un alto el fuego”, declaró en X el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf. “Creemos que el agresor debe ser castigado y recibir una lección que lo disuada de volver a atacar a Irán”.
EE.UU. llevó a cabo un gran bombardeo contra la isla iraní de Kharg, dice Trump
Las declaraciones se producen después de que Trump dijera que las fuerzas de Estados Unidos bombardearon objetivos militares en la isla de Kharg, en Irán, que maneja la mayor parte de las exportaciones de crudo del país, mientras Teherán afirmó que los ataques no causaron daños.
Trump aseguró que el ejército estadounidense llevó a cabo un gran ataque contra la isla y advirtió que la infraestructura petrolera del país podría ser atacada si se interrumpe el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.
“El Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los bombardeos más poderosos en la historia de Oriente Medio y destruyó por completo todos los objetivos MILITARES en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”, escribió Trump en redes sociales la madrugada del sábado.
“He decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hace algo para interferir con el paso libre y seguro de los barcos por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esa decisión”.
Irán dice que el ataque estadounidense no causó daños
Irán afirmó el sábado que el ataque estadounidense no causó daños a las instalaciones petroleras, pero advirtió que cualquier ataque contra su infraestructura provocaría represalias contra instalaciones petroleras en la región, según informó la cadena estatal Press TV.
El medio citó a un portavoz del cuartel general central Khatam Al-Anbiya, quien aseguró que cualquier ataque contra los activos petroleros, económicos o energéticos de Irán provocaría la destrucción de “todas las instalaciones estadounidenses correspondientes en la región”.
Según el informe, los ataques aéreos estadounidenses alcanzaron sistemas de defensa aérea, una base naval y un aeropuerto, provocando más de 15 explosiones y una densa columna de humo, pero sin dañar la infraestructura petrolera de la isla.
Una isla clave
Estados Unidos e Israel han actuado con cautela respecto a la isla, aunque funcionarios de la administración Trump han señalado que capturar Kharg estaba entre las opciones mientras continúa la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán en Oriente Medio.
La importancia estratégica de la isla radica en el riesgo de concentración. La isla, situada a unos 30 kilómetros de la costa continental iraní, gestiona alrededor del 90% de las exportaciones de crudo de Irán, según una nota de JP Morgan publicada el domingo.
El territorio tiene aproximadamente un tercio del tamaño de Manhattan, y expertos advierten que cualquier acción contra él tendría repercusiones inmediatas.
Los ataques iraníes han paralizado en gran medida el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde normalmente pasa cerca de una quinta parte del petróleo crudo y el gas natural licuado del mundo, y también han afectado la infraestructura petrolera en otros Estados del Golfo.
Trump afirmó que la Marina estadounidense comenzará “muy pronto” a escoltar petroleros a través del estrecho para restablecer las exportaciones de petróleo, mientras intenta contener el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos.
La isla de Kharg experimentó importantes desarrollos durante la expansión petrolera de Irán en las décadas de 1960 y 1970, cuando gran parte de la costa del país era demasiado poco profunda para los superpetroleros.
Ataques de EE. UU. e Israel en el centro y oeste de Irán matan a 12 personas, incluido un bebé
Mientras, Estados Unidos e Israel continúan atacando Irán. La televisión estatal informó el sábado que al menos 12 personas murieron en ataques separados que alcanzaron zonas residenciales en el centro y oeste de Irán.
Según la cadena, un ataque conjunto alcanzó la aldea de Hizab, en la provincia de Markazi , en el centro del país, impactando una vivienda y matando a seis civiles, además de herir a otras siete personas.
En un incidente separado, las autoridades de la gobernación de Ilam informaron que un ataque alcanzó una casa en la ciudad de Eyvan, en el oeste de Irán, provocando una potente explosión que destruyó el edificio.
Seis miembros de una misma familia murieron en ese ataque, entre ellos un bebé de seis meses.
Equipos de rescate continuaban las labores de retirada de escombros en el lugar del ataque en Eyvan, añadieron las autoridades.
Además, previamente, el ejército de Israel había pedido a los residentes de una zona industrial en el oeste de la ciudad iraní de Tabriz, en el norte del país, que abandonen el área antes de operaciones militares previstas para el sábado.
“Advertencia urgente a todas las personas que se encuentren en el área industrial al oeste de Tabriz”, publicó el ejército israelí en X, añadiendo que “continuará operando en la zona en las próximas horas”.
Los apagones de internet en Irán desde los ataques de Estados Unidos e Israel a finales del mes pasado, que desencadenaron una guerra en Oriente Medio, significan que es poco probable que los residentes puedan acceder a las advertencias de evacuación en línea.
Esta ofensiva conjunta ha dejado al menos 1.300 muertos en Irán, incluido el entonces líder Supremo Alí Jamenei. Irán respondió con ataques con drones y misiles dirigidos contra Israel, Jordania, Iraq y países del Golfo que albergan instalaciones militares estadounidenses.