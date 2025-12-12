Durante décadas, piezas arqueológicas extraídas ilegalmente de Anatolia circularon por colecciones privadas y museos de varios países, incluido Estados Unidos. Esta semana, Türkiye logró un nuevo avance decisivo en su campaña por recuperar su patrimonio cultural: 41 artefactos valorados en más de 8 millones de dólares comenzaron oficialmente su viaje de regreso a casa.

El anuncio llegó este lunes desde Nueva York, donde funcionarios turcos y estadounidenses confirmaron la entrega formal de las piezas al viceministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Gokhan Yazgi, durante una ceremonia en la Fiscalía del Distrito de Manhattan. El funcionario afirmó que un “equipo trabajador y dedicado” de las instituciones competentes de ambos países ha mantenido un contacto constante durante cinco años para evitar el tráfico de bienes culturales.

“Este equipo no solo corrige a tiempo los errores cometidos al garantizar la devolución de artefactos que fueron sacados ilegalmente del país, sino que también contribuye de forma positiva a la imagen internacional de EE.UU. en este ámbito”, señaló.

Poco después, en el marco de la repatriación, el ministro de Cultura y Turismo de Türkiye, Mehmet Nuri Ersoy, declaró en su cuenta oficial de X : “Hemos recibido en la Casa Turca de Nueva York otro grupo de nuestros artefactos que fueron sacados ilegalmente de nuestro país. Gracias a la exitosa colaboración con la Fiscalía del Distrito de Manhattan y la unidad de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, un total de 41 bienes culturales, incluidos bustos, cabezas de bronce y figurillas de plata, regresan a casa”.

El ministro añadió que con esta entrega el número total de piezas recuperadas por Türkiye asciende ya a 30.059, una cifra que refleja la magnitud de las pérdidas históricas y la continuidad de los esfuerzos para revertirlas. Las autoridades confirmaron que los objetos repatriados serán trasladados físicamente a Türkiye a finales de diciembre.

La ceremonia también contó con la presencia de Matthew Bogdanos, fiscal adjunto de Manhattan —conocido por liderar operaciones de alto perfil para la recuperación de antigüedades—, y de Tom Acocella, subagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). Ambos destacaron la sólida cooperación entre Türkiye y Estados Unidos para desmantelar redes de contrabando y devolver bienes culturales robados.

¿Qué piezas destacadas vuelven a Türkiye?

Con el traslado de las piezas en marcha, la atención se desplaza ahora al corazón de la repatriación: ¿qué objetos regresan exactamente a Türkiye y por qué son tan importantes? Las 41 piezas abarcan miles de años de historia de Anatolia y proceden de distintos yacimientos saqueados en diferentes periodos.

Según el diario Türkiye Today, entre los bienes repatriados figuran bronces, estatuas e ídolos procedentes de diversas ciudades históricas de Anatolia, reflejo de la riqueza artística de la región. Uno de los conjuntos más destacados procede de Boubon, una antigua ciudad cercana a la aldea de Ibecik, en el distrito de Golhisar, en el suroeste de Türkiye.