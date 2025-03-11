El director del Hospital Kamal Adwan del norte de Gaza, Hussam Abu Safiya, fue sometido a torturas y abusos brutales en prisiones israelíes, afirmó este lunes el abogado palestino Ghayd Qasim.

A finales de diciembre, las fuerzas israelíes la arrestaron a punta de pistola tras asaltar el hospital que dirigía, dejando la instalación inoperable. Durante un tiempo, su paradero fue desconocido.

Según la Oficina de Prensa de los Prisioneros Palestinos, Abu Safiya ha estado detenido durante más de 70 días en la prisión de Ofer, al oeste de Ramala, en la Cisjordania ocupada.

El abogado, quien pudo visitarlo el pasado jueves, relató que, según el propio Abu Safiya, tras su detención fue trasladado al centro de detención de Sde Teiman, en el desierto de Negev, donde permaneció en régimen de aislamiento durante 14 días.

Posteriormente, fue trasladado a la prisión de Ofer, donde continuó en aislamiento por otros 25 días. Finalmente, fue trasladado a la Sección 24, donde se encuentran otros detenidos de Gaza.