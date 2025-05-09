Primero, la fumata blanca. Después, la presentación en el Vaticano del nuevo papa: Robert Prevost. Pero lo que realmente marca el inicio de un pontificado es el nombre que elige. En este caso fue León XIV. Y no se trata de un simple gesto ceremonial, sino de una decisión cargada de historia, simbolismo y proyección a futuro.

El nombre elegido por el papa de 69 años no es un detalle menor: honra a figuras del pasado y, al mismo tiempo, señala el rumbo que desea imprimir a su pontificado. Se lo considera una especie de “partida de nacimiento” simbólica: la primera declaración del nuevo pontífice sobre su identidad y visión.

Aunque León XIV, estadounidense y peruano, no ha explicado públicamente por qué eligió ese nombre, los expertos apuntan a dos figuras históricas que parecen haber influido en su decisión: León I, conocido como el Magno, y León XIII, el autor de la encíclica Rerum Novarum, piedra angular de la doctrina social de la Iglesia católica actual.

Relacionado TRT Global - León XIV: quién es el nuevo papa y su estrecha relación con América Latina

Los legados de León I y León XIII

Del latín “leo”, la palabra “león” no solo refiere al mamífero, sino también a un hombre audaz, imperioso y valiente, según la Real Academia Española.

Si el nombre define cuál será el rumbo de su papado, vale la pena repasar el legado de sus antecesores. Entre los 13 papas que llevaron este nombre antes que él, los expertos destacan dos.

El más famoso fue León I, conocido posteriormente como León el Magno o León el Grande, quien ejerció el papado entre los años 440 y 461. Su legado incluye la defensa de la doctrina frente a las herejías y, especialmente, su célebre encuentro con Atila el Huno, a quien logró disuadir de atacar Roma. Este episodio afianzó su imagen como un líder audaz, capaz de enfrentar desafíos tanto políticos como militares.

Así, tomar este nombre puede simbolizar fuerza, autoridad doctrinal y liderazgo en tiempos de divisiones ideológicas dentro de la Iglesia y conflictos bélicos a escala global. “Esto podría significar que nuestro nuevo papa también está dispuesto a enfrentarse a fuerzas políticas opresivas en el mundo”, opinó Candida Moss, catedrática especialista en religión, en conversación con CBS News.