Türkiye conmemora 74 años de haberse unido a la OTAN como miembro, en un aniversario que marca el liderazgo del país dentro de la alianza y su compromiso sostenido. Justamente, con motivo de la fecha, tanto el Ministerio de Defensa Nacional como la Dirección de Comunicaciones de Türkiye emitieron declaraciones que enfatizaron el papel clave que Ankara ha construido durante todas estas décadas.

En la plataforma turca NSosyal, el Ministerio de Defensa publicó un texto titulado “74 años en la OTAN: un aliado respetado para la paz mundial", en el que destacó que Türkiye ha continuado realizando importantes contribuciones a la alianza desde su incorporación el 18 de febrero de 1952.

"Como el país con el segundo ejército más grande de la OTAN, Türkiye se encuentra entre los cinco principales contribuyentes a la OTAN gracias al apoyo que brinda a las operaciones y misiones", declaró el ministerio. En esa línea añadió que Ankara seguirá realizando importantes contribuciones como miembro sólido y confiable de la alianza.

Por su parte, la Dirección de Comunicaciones también destacó el compromiso de larga data de Ankara con la paz, la estabilidad y la defensa colectiva dentro de la OTAN durante 74 años.

"Nuestro país, con su ubicación estratégica, su poderoso ejército y su experiencia en la gestión de crisis, desempeña un papel fundamental para garantizar la disuasión dentro de la OTAN, combatir el terrorismo y salvaguardar la seguridad regional", destacó la dirección.

Bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan, Türkiye seguirá contribuyendo a la visión 2030 de la OTAN, y fortaleciendo la seguridad colectiva con sus tecnologías de defensa en evolución, su capacidad de ciberseguridad y sus habilidades contra las amenazas de nueva generación, añadió la declaración.

Desde la OTAN destacan el rol de Türkiye para la estabilización

Türkiye desempeña un papel vital en la estrategia de disuasión de la OTAN y en sus esfuerzos por mantener la estabilidad en su flanco sur, afirmó un alto funcionario de la alianza. En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias Anadolu, Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la región sur, apuntó a la importancia estratégica de Ankara a medida que la organización avanza en un enfoque de seguridad integral de 360 ​​grados antes de la próxima cumbre en Ankara.