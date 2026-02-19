Türkiye conmemora 74 años de haberse unido a la OTAN como miembro, en un aniversario que marca el liderazgo del país dentro de la alianza y su compromiso sostenido. Justamente, con motivo de la fecha, tanto el Ministerio de Defensa Nacional como la Dirección de Comunicaciones de Türkiye emitieron declaraciones que enfatizaron el papel clave que Ankara ha construido durante todas estas décadas.
En la plataforma turca NSosyal, el Ministerio de Defensa publicó un texto titulado “74 años en la OTAN: un aliado respetado para la paz mundial", en el que destacó que Türkiye ha continuado realizando importantes contribuciones a la alianza desde su incorporación el 18 de febrero de 1952.
"Como el país con el segundo ejército más grande de la OTAN, Türkiye se encuentra entre los cinco principales contribuyentes a la OTAN gracias al apoyo que brinda a las operaciones y misiones", declaró el ministerio. En esa línea añadió que Ankara seguirá realizando importantes contribuciones como miembro sólido y confiable de la alianza.
Por su parte, la Dirección de Comunicaciones también destacó el compromiso de larga data de Ankara con la paz, la estabilidad y la defensa colectiva dentro de la OTAN durante 74 años.
"Nuestro país, con su ubicación estratégica, su poderoso ejército y su experiencia en la gestión de crisis, desempeña un papel fundamental para garantizar la disuasión dentro de la OTAN, combatir el terrorismo y salvaguardar la seguridad regional", destacó la dirección.
Bajo el liderazgo del presidente Recep Tayyip Erdogan, Türkiye seguirá contribuyendo a la visión 2030 de la OTAN, y fortaleciendo la seguridad colectiva con sus tecnologías de defensa en evolución, su capacidad de ciberseguridad y sus habilidades contra las amenazas de nueva generación, añadió la declaración.
Desde la OTAN destacan el rol de Türkiye para la estabilización
Türkiye desempeña un papel vital en la estrategia de disuasión de la OTAN y en sus esfuerzos por mantener la estabilidad en su flanco sur, afirmó un alto funcionario de la alianza. En una entrevista exclusiva con la agencia de noticias Anadolu, Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la región sur, apuntó a la importancia estratégica de Ankara a medida que la organización avanza en un enfoque de seguridad integral de 360 grados antes de la próxima cumbre en Ankara.
Colomina describió a Türkiye como un actor central en la configuración de la política de la alianza hacia el Mediterráneo y la región sur en general, destacando sus capacidades militares, su posición geográfica y su activa contribución a la seguridad regional. “Türkiye desempeña un papel esencial y es un actor reconocido por su capacidad para asegurar las costas, proporcionar activos de la industria de defensa y la capacidad de sus fuerzas armadas, siendo, sin duda, uno de nuestros aliados más comprometidos”, declaró.
“Y, en particular, en el Mediterráneo, desempeña un papel fundamental para garantizar que el Mediterráneo sea una cuenca segura, junto con los demás aliados”.
Primer uso de drones de combate turcos en el mayor ejercicio de la OTAN
Mientras tanto, Türkiye utilizó por primera vez drones de combate en el marco de una operación de desembarco anfibio durante el mayor ejercicio de la OTAN del año, el Steadfast Dart 2026, declaró este miércoles el comandante de las Fuerzas Navales, el almirante Ercument Tatlioglu.
Los comentarios de Tatlioglu se dieron en una conferencia de prensa durante la fase marítima del ejercicio, organizado por Alemania en el área de entrenamiento y ejercicios de Putlos. El comandante turco observó el ejercicio junto con el ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius; el jefe del Estado Mayor alemán, Carsten Breuer; y el comandante del Mando Conjunto de la Fuerza de la OTAN, el general Ingo Gerhartz.
Al mencionar que Steadfast Dart 2026 es el mayor ejercicio de la OTAN del año, con la participación de más de 10.000 soldados, Tatlioglu declaró: “En el marco del Steadfast Dart 26, las Fuerzas Navales Turcas han desplegado en el mar Báltico el Grupo de Tareas Navales Turcas Anadolu, compuesto por aproximadamente 1.500 efectivos y con capacidad operativa multipropósito”.
Añadió que el Grupo de Tareas Naval Turco Anadolu incluye el buque anfibio multipropósito TCG Anadolu, el buque de apoyo logístico y de combate TCG Derya, la primera fragata de producción nacional TCG Istanbul, la primera fragata modernizada con capacidades nacionales TCG Orucreis, un batallón anfibio de infantería de marina, vehículos de desembarco anfibios, helicópteros de ataque y utilitarios, y sistemas UCAV Bayraktar TB-3.
Enfatizando que el ejercicio tiene dos aspectos importantes, agregó: "En primer lugar, las Fuerzas Navales Turcas están demostrando una capacidad de proyección de poder a esta escala y nivel dentro del marco aliado. Por primera vez en una operación anfibia, estamos utilizando nuestros drones para suavizar la zona de desembarco".