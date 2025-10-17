“Personas, lugares, progreso”: con este lema se inauguró el Foro Internacional Zero Waste en Estambul este viernes, organizado por la Fundación Residuos Cero. El evento cuenta con presencias destacadas, entre ellas la primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, así como ministros y representantes de la ONU y de organizaciones internacionales vinculadas a acciones para reducir los residuos e impulsar modelos de responsabilidad ecológica.

Los temas principales del foro, que se celebra por primera vez, incluyen la transformación de políticas en prácticas, la ampliación de soluciones, la movilización de financiamiento y la construcción de alianzas.

La fundación organizadora del evento fue creada bajo el patrocinio de la primera dama turca, en cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático, y el Ministerio de Agricultura y Silvicultura del mismo país.

El foro está vinculado al Proyecto Residuos Cero, una iniciativa de Emine Erdogan —quien también preside el Consejo Asesor de Alto Nivel de la ONU sobre Residuos Cero y es presidenta honoraria de la fundación homónima— en cooperación con las Naciones Unidas. Rápidamente se ha consolidado como un referente de responsabilidad ambiental, eficiencia económica y colaboración global, demostrando cómo la acción local puede inspirar cambios a nivel mundial.