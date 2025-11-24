Calificándolas como las conversaciones “más productivas hasta la fecha” para avanzar en un acuerdo de paz con Rusia, Estados Unidos y Ucrania anunciaron este domingo que lograron elaborar en Ginebra un marco de “actualizado y mejorado” que refleja los avances de las últimas semanas. Las delegaciones de Kiev y Washington se dieron cita en la ciudad suiza para debatir la reciente propuesta del presidente de EE.UU ., Donald Trump , y señalaron que los diálogos llevaron a “un progreso significativo”. Sin embargo, desde Moscú, señalaron que aún no reciben ninguna información oficial sobre el resultado de la jornada en Ginebra, y que no discutirán ningún acuerdo a través de los medios.

"Los debates demostraron un progreso significativo hacia la armonización de posiciones y la identificación de próximos pasos claros. Reafirmaron que cualquier acuerdo futuro debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania y lograr una paz sostenible y justa", declaró el comunicado conjunto de Kiev y Washington. Y luego describió las conversaciones como “constructivas, enfocadas y respetuosas”, subrayando lo que ambas partes denominaron como un compromiso compartido para lograr una solución duradera.

Sin embargo, Rusia matizó el tono de optimismo este lunes al señalar que no ha recibido información oficial sobre el resultado de las conversaciones celebradas en Ginebra. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Moscú no discutiría los detalles de ningún borrador de acuerdo de paz a través de los medios de comunicación.

Y también indicó que aún no hay planes para una reunión esta semana entre negociadores rusos y estadounidenses.

El Kremlin además informó que los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan , mantuvieron una conversación telefónica este lunes. Erdogan afirmó que Ankara está "dispuesta a sostener hoy la misma postura constructiva" en el conflicto entre Rusia y Ucrania, como ya hizo al desempeñar un papel clave anteriormente en Estambul.

Zelenskyy dice que están en un “momento crítico”

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, señaló este lunes que su país seguirá trabajando con sus socios, incluido Estados Unidos, en propuestas de paz.

Durante el segundo día de diálogos en Ginebra, Zelenskyy dijo por videoconferencia que “seguimos trabajando con nuestros socios, especialmente con Estados Unidos, para buscar compromisos que nos fortalezcan, pero no nos debiliten”. Sus declaraciones se realizaron desde Suecia, donde asistía a una cumbre de países que buscan la retirada rusa de la península de Crimea.

Zelenskyy volvió a reiterar su posición de que Rusia debe pagar por la guerra en Ucrania, y que la decisión sobre el uso de los activos rusos congelados era crucial. “Actualmente nos encontramos en un momento crítico”, declaró. “Hay mucho ruido en los medios, mucha presión política y una responsabilidad aún mayor por las decisiones que se avecinan”.

Por su parte, el secretario general de la Unión Europea, Antonio Costa, declaró este lunes que habló con Zelenskyy antes de una reunión de emergencia de líderes de la Unión Europea para debatir el plan actualizado para Ucrania, y “conocer su evaluación de la situación".

"Una posición unida y coordinada de la UE es clave para garantizar un buen resultado en las negociaciones de paz, tanto para Ucrania como para Europa", declaró Costa antes de la reunión.

De manera similar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó este lunes que solo Ucrania puede tomar decisiones sobre sus fuerzas armadas y que su territorio debe ser plenamente respetado. “La elección de su destino está en sus propias manos”, afirmó en una rueda de prensa conjunta con Costa.

“Debemos mantenernos unidos y seguir colocando el interés de Ucrania en el centro de nuestros esfuerzos; esto tiene que ver con la seguridad de todo nuestro continente, ahora y en el futuro”. Añadió además que las consultas con los socios de la Coalición de la Voluntad continuarán el martes.