Los líderes de la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) y de la administración grecochipriota se reunieron en Ginebra para un encuentro informal sobre la cuestión de Chipre. A pesar de la falta de un terreno común para un acuerdo definitivo, han logrado acuerdos sobre una serie de medidas de fomento de la confianza.

Las conversaciones, organizadas por el secretario general de la ONU, António Guterres, resultaron en acuerdos para abrir nuevos puntos de cruce entre ambos lados, operaciones de desminado y el desarrollo de proyectos de energía solar dentro de la zona de amortiguamiento de la ONU en la isla, según anunció el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye, Oncu Keceli, el martes.

Fomento de la confianza en medio del estancamiento

Con las negociaciones de paz estancadas, las discusiones se centraron en áreas prácticas que podrían fomentar la cooperación y mejorar la vida cotidiana de ambas comunidades. Los líderes también llegaron a acuerdos sobre iniciativas medioambientales y climáticas, la restauración de cementerios y la creación de un comité técnico centrado en iniciativas juveniles.

El portavoz del ministerio turco describió la reunión como un paso significativo hacia el fortalecimiento de las relaciones de buena vecindad entre ambos lados. Añadió que se ha programado otro encuentro informal en un formato similar para julio.

Las negociaciones sobre Chipre continuarán

Guterres anunció el martes que se celebrará otra reunión de ampliación sobre Chipre a finales de julio. Dijo que las discusiones se llevaron a cabo en un "ambiente constructivo, con ambas partes mostrando un claro compromiso para avanzar y continuar el diálogo".

Destacó varias iniciativas de fomento de la confianza acordadas por el presidente de la RTCN, Ersin Tatar, y el líder de la administración grecochipriota, Nikos Christodoulides.

Por su parte, el presidente de la RTCN, Ersin Tatar, reiteró el martes que las negociaciones formales sobre la cuestión de Chipre solo pueden comenzar una vez que se reconozca la "igualdad soberana" de los chipriotas turcos.

"Es nuestra postura que las nuevas y formales negociaciones solo pueden iniciarse tras la reafirmación de nuestra igualdad soberana y estatus internacional igualitario", dijo.

Tatar destacó que participó en la reunión informal con "una actitud positiva y constructiva" para un futuro sostenible para la isla de Chipre, "con la esperanza de que podamos mirar hacia adelante y abrir una nueva página para nuestra isla basada en el interés mutuo, dejando atrás la relación conflictiva y coexistiendo como buenos vecinos, buscando formas de crear una cultura de cooperación entre ambos lados".

"Hoy nos enfrentamos a dos opciones para la isla de Chipre: o seguimos como estamos con todas las repercusiones, o construimos juntos el futuro de la isla", agregó.