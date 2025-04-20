El Aeropuerto de Estambul, el segundo más transitado de Europa en 2023, ha comenzado oficialmente sus operaciones simultáneas en tres pistas independientes, convirtiéndose así en el primero en Europa y el segundo en el mundo —después de Estados Unidos— en implementar esta infraestructura.
Durante la ceremonia de inicio de operaciones de vuelo en triple pista, el ministro turco de Transporte, Abdulkadir Uraloglu, anunció que, desde este jueves, tres aeronaves podrán despegar o aterrizar al mismo tiempo en pistas completamente independientes.
“Esto no solo es un hito para Türkiye, sino también para la aviación europea, y marca un antes y un después en la aviación mundial. Después de Estados Unidos, Türkiye es el único país que ha puesto en práctica este sistema”, declaró Uraloglu.
El ministro subrayó que el Aeropuerto de Estambul, inaugurado el 29 de octubre de 2018, es un proyecto visionario que se ha convertido en una vitrina global para Türkiye. “Con una capacidad anual de 90 millones de pasajeros, el Aeropuerto de Estambul ha situado a Türkiye a la vanguardia de la aviación mundial. Esta moderna infraestructura, que recibe a millones de pasajeros, ha proyectado el poder económico y cultural de Türkiye en el escenario global y la ha consolidado como un actor principal en el sector”, agregó.
El aeropuerto más grande de Europa y el segundo más transitado
Desde su primer año de funcionamiento, el Aeropuerto de Estambul ha mostrado un crecimiento sostenido: en 2019 recibió más de 52 millones de pasajeros y en 2023 superó los 76 millones. En la categoría de Grandes Aeropuertos, aquellos que atienden a más de 40 millones de pasajeros anualmente, la terminal recibió 80,1 millones de pasajeros, lo que la posicionó como la segunda más transitada de Europa y la séptima a nivel mundial.
Uraloglu aseguró que con este nuevo sistema de operaciones en triple pista, la posición de liderazgo del Aeropuerto de Estambul en Europa se verá aún más fortalecida, reafirmando una vez más el papel de Türkiye como referente global en el ámbito de la aviación.
Según datos de la Dirección General de Aeropuertos del Estado (DHMI), el aeropuerto atendió cerca de 80 millones de pasajeros en 2024, lo que lo convierte en el aeropuerto más grande y el segundo más transitado de Europa.
Asimismo, de acuerdo con el Informe Anual de Tráfico 2024 del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) Europa, el Aeropuerto de Estambul se convirtió en el centro de carga aérea más activo del continente durante el último año.