Türkiye condenó y rechazó este miércoles las declaraciones realizadas por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sobre los acontecimientos de 1915.

“La declaración de Netanyahu sobre los eventos de 1915 constituye un intento de explotar eventos trágicos pasados por motivos políticos”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores turco en un comunicado.

“Netanyahu, que está siendo juzgado por su papel en el genocidio cometido contra el pueblo palestino, intenta encubrir los crímenes que él y su gobierno han cometido”, agregó el ministerio.

“Condenamos y rechazamos esta declaración, que resulta incompatible con los hechos históricos y legales”, añadió.

Türkiye rechaza la presentación de lo ocurrido en 1915 como “genocidio”, señalándolo como una tragedia en la que ambas partes sufrieron pérdidas. Ankara ha propuesto en repetidas ocasiones la creación de una comisión conjunta de historiadores de Türkiye y Armenia, así como de expertos internacionales, para abordar el asunto.