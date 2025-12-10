Palestina, Gaza – “Regresar al norte de Gaza fue como volver a la vida. Aquí nací y crecí. Y es aquí donde quiero morir y que me entierren, junto a mi hijo, mi hija y mi nieto pequeño”, señala Ayman Rihan, un padre palestino de 61 años y profesor de periodismo, en diálogo con TRT Español.

Los últimos años han marcado un quiebre radical con la vida familiar y estable que Ayman llevaba en el este de Yabalia, en el norte de Gaza. En este lugar, conocido por sus huertos de cítricos, el padre de ocho había construido una vida de contacto cercano con la naturaleza. Poco después de su oración al amanecer, cuidaba la tierra y tomaba una infusión de hierbas hecha con hojas de su propio jardín.

Tras impartir clases en una universidad de la Ciudad de Gaza, Ayman visitaba la casa de su hija mayor, Amina, y a sus nietos: Siwar, de 8 años; Abdallah, de 6; y Rose, de 4. “Sentía una gran alegría cuando pasaba tiempo con Amina y los niños. Su risa siempre cambiaba mi ánimo y llenaba de vida toda la casa”, recuerda.

Pero, como cientos de miles de palestinos en Gaza, Ayman aún trata de asimilar la pérdida de sus familiares en medio del genocidio israelí. Sobre todo, ahora con el regreso a las zonas donde habitaban antes de que comenzara la brutal ofensiva de Tel Aviv contra el enclave en octubre de 2023, cuando la vida se convirtió de inmediato en una pesadilla, empezando por el desplazamiento forzado.

Bombas, desplazamiento y hambruna

“Estaba regando las plantas del jardín como siempre cuando, de repente, el estruendo de las bombas y de los disparos llegó de todas partes, cada vez más cerca de nuestra casa. Estábamos aterrados y en peligro real. Tuvimos que evacuar”, relata. “El bombardeo era tan intenso que pedí a mi familia salir de dos en dos para intentar evitar los proyectiles. Solo nos llevamos algo de ropa. Pensé que los ataques durarían unos días o unas semanas”, continúa.

Ayman recuerda que, en un principio, él y su familia se resistieron a cumplir las órdenes de evacuación de Israel. “Pertenecemos a esta tierra. Permanecimos en ella pese a los bombardeos, la destrucción, el hambre y la pérdida”, añade.

Durante la ofensiva israelí en el norte de Gaza, la casa de Ayman fue destruida, lo que obligó a la familia a huir y reubicarse al menos 13 veces. “Con cada incursión teníamos que dejarlo todo atrás. Tocaba empezar de cero cada vez: nuevas tiendas, ropa, colchones, mantas y artículos básicos. Pese a todo el sufrimiento, nos mantuvimos firmes en el norte de Gaza”, explica.

La pérdida de los seres queridos

“La ocupación israelí ha utilizado el hambre como arma para matar palestinos y quebrar nuestra firmeza”, subraya Ayman, quien gastó todos sus ahorros en comida y refugio. “Nos vimos obligados a comer alimentos para animales y plantas silvestres para seguir vivos”.

Pero la herida más profunda llegó con la muerte de sus seres queridos ese mismo año. En enero de 2025, un bombardeo israelí mató a su hija Amina y a su hijo Abdallah en su casa de Yabalia.

“Quedamos destrozados. Amina era mi primogénita”, explica Ayman, subrayando el lugar especial que ocupa el hijo mayor en la cultura palestina, y el gesto entrañable de su hija al abrir su casa a la familia al comienzo del genocidio. “Ella y mi nieto traían alegría a toda la familia. Era una madre maravillosa y cariñosa. Sentí que perdí una parte de mi alma”, lamenta.

Esa muerte evocó otro dolor: el fallecimiento de su hijo Ahmed, de 17 años, víctima de cáncer durante la ofensiva israelí de 2021. A pesar de ser un adolescente brillante y creativo como recuerda, su vida se truncó de golpe y fue enterrado en Yabalia.

“Un camino del infierno hacia lo desconocido”

A finales de septiembre de 2025, las fuerzas israelíes ocuparon más del 90% del norte de Gaza, avanzando hacia barrios del oeste donde miles de palestinos desplazados –entre ellos Ayman y su familia– buscaban refugio en medio de intensos bombardeos y ataques terrestres.

“Cada día nuestra área se volvía más peligrosa. Los tanques se acercaban. Balas, metralla, drones: todo caía sobre nosotros”, recuerda Ayman. “Veía decenas de muertos y heridos cada día. La gente empezó a huir hacia el sur. Era evidente que la ocupación pretendía destruir completamente la zona”, añade.

Ayman reflexiona sobre la “decisión increíblemente difícil” de marcharse sin refugio ni dinero. “Mis hijas estaban aterradas y desesperadas, lloraban diciendo que era mejor quedarnos y morir en el norte de Gaza. Pero era evidente que quedarse significaba una muerte segura. Tenía que elegir la vida para ellas”, comenta.

El bloqueo elevó el precio del viaje del norte al sur de Gaza a entre 1.000 y 2.000 dólares, una suma imposible para él.

“La única opción fue caminar. Las balas y las bombas israelíes cayeron cerca de nosotros todo el camino. Fue un camino del infierno hacia lo desconocido. Estábamos agotados física y mentalmente”, relata. “El corazón me pesaba de pena y miedo. A cada paso miraba hacia atrás, hacia el norte devastado”.