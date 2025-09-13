Türkiye derrotó a su eterno rival, Grecia, por 94-68 en la capital letona, Riga, y se clasificó para la final del EuroBasket por segunda vez en su historia.

El equipo turco salió con fuerza desde el inicio, imponiéndose en el primer cuarto con un claro 26-16. En el segundo, mantuvo el control del encuentro y amplió su ventaja con un parcial de 23-15.

Al descanso, Türkiye dominaba el partido con un resultado global de 49-31.

El tercer cuarto fue más igualado, con ambos equipos midiéndose cara a cara. Sin embargo, Türkiye sostuvo la diferencia y cerró ese tramo con un 23-20. En el último cuarto, volvió a marcar el ritmo y se impuso por 22-17, sellando una victoria contundente.

El resultado final, un rotundo 94-68, desató celebraciones en todo el país. El histórico pase de la selección nacional turca a la final del EuroBasket 2025 se siguió no solo por televisión y retransmisiones en directo, sino también en pantallas gigantes instaladas en 52 puntos de provincias y distritos de Türkiye, donde miles de aficionados vibraron al unísono.