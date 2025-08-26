TÜRKİYE
“Türkiye es garante de la seguridad, paz y bienestar de los kurdos”, afirma el presidente Erdogan
En su discurso por el aniversario número 954 de la victoria de Malazgirt, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que la visión del “Siglo de Türkiye” se centra, en primer lugar, en construir un país fuerte y libre de terrorismo.
26 de agosto de 2025

“Türkiye es garante de la seguridad, la paz y el bienestar de los kurdos, al igual que de todos los pueblos hermanos en Siria”, afirmó este martes el presidente Recep Tayyip Erdogan.

“Quienes recurran a Ankara y Damasco prevalecerán”, señaló el mandatario durante su discurso por el aniversario número 954 de la victoria de Malazgirt, en la provincia turca de Mus.

El presidente subrayó que su visión del “Siglo de Türkiye” para el país apunta primero a construir una gran y poderosa nación libre del terrorismo, y posteriormente una región en la que no haya espacio para este flagelo mediante esfuerzos colectivos.

También agregó que, a pesar de todos los obstáculos, bloqueos y sabotajes, Ankara sigue comprometida con luchar por una Türkiye fuerte, unida como una nación de 86 millones de personas enlazadas por la historia, la cultura, una civilización compartida y creencias comunes.

“Como turcos, árabes y kurdos viviremos lado a lado en esta tierra hasta el fin de los tiempos”, afirmó Erdogan.

Sus palabras llegan semanas después de que el Parlamento de Türkiye estableciera un comité de alto nivel para a trazar una vía legal hacia lo que funcionarios describen como una “Türkiye libre de terrorismo”, en una decisión considerada por las autoridades como un punto de inflexión histórico para la paz en la región.

Inaugurado el pasado 5 de agosto, el Comité de Solidaridad Nacional, Hermandad y Democracia fue presentado como una plataforma de diálogo entre turcos y kurdos, así como un intento por resolver las diferencias mediante canales parlamentarios.

“La hermandad entre turcos y kurdos es un elemento fundamental de nuestra geografía”, afirmó en su discurso de inauguración el portavoz del Parlamento, Numan Kurtulmus.

El parlamentario destacó además que “este proceso es una cuestión de supervivencia nacional que concierne al futuro compartido de turcos, kurdos y ciudadanos de todos los sectores de la sociedad”.

Según funcionarios, el comité funcionará como un órgano deliberativo encargado de identificar reformas, redactar legislación e informar al público sobre los avances, con un mandato que se extenderá hasta finales de 2025.

Advertencias regionales

El 10 de marzo, la Presidencia de Siria anunció la firma de un acuerdo para la integración de las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) a las instituciones estatales, reafirmando la unidad territorial del país y rechazando cualquier intento de división.

Sin embargo, meses después de la firma, el presidente sirio Ahmad Al-Sharaa criticó a las SDF por las contradicciones entre su discurso y sus acciones respecto a la implementación del acuerdo.

En paralelo, en julio, 30 miembros del PKK quemaron sus armas en la entrada de una cueva en el norte de Iraq, hecho que Ankara calificó como el inicio del desmantelamiento del grupo.

El acontecimiento marcó uno de los gestos más significativos en la prolongada campaña terrorista del grupo PKK contra Türkiye, organización designada como terrorista por Ankara, Estados Unidos y la Unión Europea.

Las SDF están dominadas por el grupo terrorista YPG, la rama siria del PKK.

El 13 de agosto, el ministro de Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, advirtió que el grupo terrorista YPG debe dejar de suponer una amenaza para Türkiye y la región de manera inmediata, durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo sirio.

“Mi llamado al YPG es que eliminen de inmediato su condición de amenaza para Türkiye y la región, junto con los terroristas que han reunido de todo el mundo”, declaró entonces Fidan.


