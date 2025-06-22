En la madrugada del 19 de junio de 2025, misiles iraníes impactaron el Centro Médico Soroka, ubicado en la ciudad de Beerseba, uno de los principales hospitales de Israel, donde se atiende tanto a civiles como a personal militar.

Horas después, se activó un guión conocido. Autoridades israelíes y medios de comunicación denunciaron el ataque como un crimen de guerra, retratándolo como una agresión deliberada contra vidas inocentes y una violación flagrante del derecho internacional. Pero para quienes han seguido de cerca el accionar de Israel en Gaza, la indignación suena más a teatro que a tragedia.

El primer ministro Benjamín Netanyahu no tardó en pronunciarse: “Los tiranos de Teherán pagarán un alto precio por lo que hicieron”, sentenció, mientras titulares de todo el mundo replicaban su furia. El ministro de Defensa, Israel Katz, fue más allá, comparando al líder supremo iraní, Alí Jamenei, con “un Hitler moderno” que “no puede seguir existiendo”.

Luego, el ministro de Salud, Uriel Buso, calificó el ataque de “acto terrorista”, y acusó a Irán de “atacar deliberadamente a civiles inocentes y equipos médicos”. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, fiel a su estilo incendiario, equiparó al régimen iraní con el nazismo, asegurando que “lanzó misiles contra hospitales, ancianos y niños”.

Los medios israelíes replicaron el mensaje con una intensidad casi unánime. El Canal 12 transmitió imágenes dramáticas de ventanas destrozadas, personal herido y humo saliendo del área de urgencias de Soroka, describiendo “daños extensos” y evacuaciones caóticas. El Ministerio de Relaciones Exteriores no tardó en amplificar el relato en redes sociales: “URGENTE: se ha reportado un impacto directo en el Hospital Soroka de Beerseba”.

No hubo pausa, ni matices, ni tiempo para chequearlo. Aún así, el relato quedó establecido: Irán atacó un hospital y, por tanto, cometió un crimen de guerra indescriptible.

Pero había un detalle crucial ausente en la mayoría de los relatos: el Centro Médico Soroka no atiende solo a civiles. Es uno de los mayores hospitales militares de Israel, donde se trata y rehabilita a soldados israelíes, incluidos muchos heridos durante la ofensiva en curso sobre Gaza, una campaña duramente condenada por su devastador impacto sobre la población civil.

Con ese dato sobre la mesa, Soroka puede describirse razonablemente como una instalación de uso dual, un término que el propio Israel ha invocado repetidamente para justificar sus bombardeos a hospitales en Gaza. Según su propio argumento, cuando un hospital alberga combatientes o activos militares, pierde su protección bajo el derecho internacional y se convierte en un objetivo legítimo.

¿Cuándo deja un hospital de ser considerado “hospital”?

Aquí es donde la hipocresía no solo se hace evidente, sino intolerable.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha atacado sistemáticamente decenas de hospitales en toda Gaza.

Según la Organización Mundial de la Salud, al menos 32 hospitales y 53 centros de salud primaria han resultado dañados o totalmente destruidos. Los ataques contra los hospitales Al-Shifa, Nasser, Indonesio y Al-Quds figuran entre los más graves. En ellos murieron médicos, pacientes y familias desplazadas que buscaban refugio. Bebés prematuros fallecieron al quedar sin suministro eléctrico en las incubadoras. Se detuvo a personal sanitario. Las salas de urgencias se convirtieron en morgues. Complejos hospitalarios enteros quedaron reducidos a escombros.

Israel justificó cada uno de estos ataques con un argumento amplio y recurrente: “Hamás utiliza los hospitales como centros de mando”. Esa justificación se transformó en un pretexto comodín para arrasar con la frágil infraestructura sanitaria de Gaza.

Pero hay algo fundamental: nunca se presentó una prueba concluyente que respaldara esas afirmaciones. En ocasiones, Israel difundió imágenes pixeladas de drones, diagramas por computadora o videos inestables que supuestamente mostraban entradas a túneles. Rara vez fueron verificados. Con frecuencia, esas alegaciones se repitieron en medios israelíes y occidentales pese a la notoria falta de pruebas sólidas.