TÜRKİYE
3 min de lectura
No habrá negociación ni concesiones en el proceso de lograr una Türkiye libre de terrorismo: Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, afirmó que se abrirá una nueva etapa para la nación, cuando se alcance el objetivo de eliminar por completo el terrorismo en el país y en la región.
No habrá negociación ni concesiones en el proceso de lograr una Türkiye libre de terrorismo: Erdogan
"Cada centímetro del territorio nacional está impregnado con la sangre de mártires y veteranos", advirtió Erdogan.. / AA
8 de agosto de 2025

En el proceso para lograr una Türkiye libre de terrorismo no habrá espacio para negociaciones, ni diálogos, ni concesiones, ni tampoco iniciativas secretas, sostuvo el presidente Recep Tayyip Erdogan en una carta dirigida a las familias de mártires y veteranos.

El mandatario subrayó que cada centímetro del territorio nacional está impregnado con la sangre de mártires y veteranos. Por eso apuntó que la paz, la seguridad y el orgullo de los que Türkiye disfruta actualmente se deben principalmente a su sacrificio, y en ese sentido proteger su legado es la máxima responsabilidad del Estado.

“Les pido y les ruego especialmente que tengan la certeza de que en ninguna etapa de este proceso ha habido lugar para negociaciones, concesiones, iniciativas secretas ni serviles, y que tampoco lo habrá en el futuro”, escribió Erdogan.

“No se ha adoptado, ni se adoptará, ninguna medida que pueda perturbar las preciosas almas de nuestros mártires ni perjudicar a las familias de nuestros mártires y veteranos”, agregó.

El presidente también explicó que, una vez alcanzado el objetivo de un país y una región libres de terrorismo, se abrirá un nuevo capítulo para Türkiye: “Nuestra hermandad milenaria alcanzará una nueva etapa; las semillas de discordia sembradas entre nosotros serán erradicadas y desechadas para siempre”.

Además, Erdogan envió una carta a todos los ciudadanos explicando los objetivos de una Türkiye libre de terrorismo. Destacó que el gobierno continúa trabajando incansablemente para lograr un país fuerte y próspera, consciente de la responsabilidad que implica representar a cada uno de sus ciudadanos.

RelacionadoTRT Global - “Türkiye lidera el mundo en hallazgos arqueológicos”, dice Erdogan tras recuperar icónica estatua

“Decididos a romper el ciclo sangriento”

RECOMENDADOS

El mandatario explicó que, durante los últimos 23 años, Türkiye ha alcanzado una posición respetada tanto en su región como en el ámbito global, gracias a las inversiones realizadas, así como a los proyectos, reformas, servicios y normativas implementados.

Erdogan destacó que, a pesar de todos los obstáculos, han unido fuerzas en la nación para fortalecer la democracia, ampliar los derechos y las libertades, eliminar las estructuras de tutelaje y establecer la soberanía de la voluntad nacional en todas las instituciones estatales.

También señaló que, mientras el gobierno combate sin concesiones todas las formas de terrorismo, también toma las medidas necesarias para garantizar que los 86 millones de ciudadanos vivan en paz, tranquilidad y fraternidad.

“Junto a nuestra nación, estamos decididos a romper el ciclo sangriento que ha impedido que nuestro país alcance sus objetivos durante medio siglo. Dios mediante, finalmente alcanzaremos la meta de una Türkiye libre de terrorismo y una región libre de terrorismo”, dijo.

“Les aseguro que sabemos exactamente lo que hacemos y actuamos con inteligencia estratégica, el máximo cuidado y sensibilidad. Cada paso que damos está meticulosamente calculado”, afirmó el presidente.

“Nunca hemos permitido, ni permitiremos, ningún intento que lastime las nobles almas de nuestros mártires, entristezca a nuestros veteranos o aflija y avergüence a las familias de nuestros héroes caídos”, concluyó. 




FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Türkiye impulsa la diplomacia en torno a la guerra en Ucrania con reunión clave entre Fidan y Umerov
Drones misteriosos en el espacio aéreo turco: ¿incursiones rusas u operaciones de falsa bandera?
Más de 500.000 personas se suman a una marcha pro-Palestina en Estambul en Año Nuevo
Türkiye detiene 350 sospechosos de vínculos con grupo terrorista Daesh, anuncia ministro de Interior
Türkiye rechaza la postura de Israel sobre Somalilandia y promete una mayor cooperación con Somalia
El despliegue de fuerzas turcas en Gaza está sobre la mesa, señala Trump en reunión con Netanyahu
Avión de entrenamiento turco, Hurjet, llegará a los cielos de España tras firma de acuerdo de compra
Condena internacional al reconocimiento de Israel a Somalilandia: una “amenaza” a seguridad regional
Operación contra el grupo terrorista Daesh en noroeste de Türkiye deja siete policías heridos
Türkiye alcanza las 455.000 viviendas entregadas en la reconstrucción tras los terremotos de 2023
2025, el año en que la estrategia a largo plazo de Türkiye dio sus frutos
Türkiye rinde homenaje en Ankara a los militares libios fallecidos en el accidente aéreo
Türkiye continúa investigación de drones caídos en el país y reafirma la seguridad del espacio aéreo
“Türkiye respalda paz e integridad territorial de Sudán”, afirma Erdogan tras reunión con Al-Burhan
Türkiye recupera la caja negra del avión estrellado en Ankara en el que murió el jefe militar libio
Jefe del Ejército de Libia y otros funcionarios mueren en accidente aéreo cerca de Ankara, Türkiye
Ministros y jefe de inteligencia de Türkiye se reúnen con presidente sirio en visita de alto nivel
Türkiye afirma que Israel complica esfuerzos de paz para Gaza tras diálogos con mediadores en EE.UU.
Türkiye informa la caída de un dron de origen ruso en el noroeste del país y abre investigación
Türkiye seguirá contando la verdad sobre lo que ocurre en Gaza, reitera el presidente Erdogan