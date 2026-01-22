Funcionarios estadounidenses desgranaron en Davos su visión de lo que denominan la "Nueva Gaza", un ambicioso proyecto que, según defienden, transformaría el territorio palestino devastado por el genocidio de Israel en un lujoso enclave de rascacielos frente al mar. La propuesta ha vuelto a poner en el centro del debate la polémica idea del presidente Donald Trump de convertir Gaza en la "Riviera de Oriente Medio".

"Vamos a tener mucho éxito en Gaza. Va a ser algo impresionante de ver", aseguró Trump el jueves, al presentar en el Foro Económico Mundial su nuevo organismo de resolución de conflictos, la "Junta de la Paz".

"En el fondo soy una persona del sector inmobiliario, y dije: miren esta ubicación junto al mar. Miren esta hermosa parcela. Piensen en lo que podría ser para tanta gente", afirmó Trump durante el Foro Económico Mundial.

Sin embargo, Israel continúa ocupando las zonas de amortiguamiento del sur y el este de Gaza, así como amplias áreas del norte, manteniendo el control sobre más de la mitad del territorio.

Además, desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre del año pasado, los ataques israelíes han causado la muerte de más de 500 palestinos y han dejado 1.287 heridos, mientras Israel ha impuesto severas restricciones a la entrada de alimentos, materiales de refugio y suministros médicos en Gaza.

"Plan maestro"

El yerno de Trump, Jared Kushner, que no ocupa ningún cargo oficial pero actúa como uno de sus enviados para el alto el fuego en Gaza, afirmó que su "plan maestro" apunta a un "éxito catastrófico".

Apoyado en una diapositiva que mostraba decenas de relucientes torres residenciales escalonadas frente a un paseo marítimo arbolado, Kushner prometió una utopía mediterránea emergiendo del paisaje marcado por las cicatrices de Gaza.

"En Oriente Medio construyen ciudades así, ya sabes, para dos o tres millones de personas; las levantan en tres años", dijo Kushner.

"Así que algo como esto es perfectamente viable si lo hacemos realidad".

El yerno de Trump defendió inversiones de al menos 25.000 millones de dólares para reconstruir las infraestructuras y los servicios públicos destruidos por Israel.

Sin embargo, sus declaraciones y las imágenes mostradas provocaron una oleada de críticas en redes sociales, donde muchos le acusaron de promover una fantasía inmobiliaria desconectada de la realidad, que borra la devastación de Gaza y el sufrimiento de la población palestina.

Regresa la utopía de la Riviera

En su proyección de futuro, Kushner aseguró que, en un plazo de diez años, el PIB del territorio alcanzaría los 10.000 millones de dólares y que los hogares disfrutarían de un ingreso medio anual de 13.000 dólares, impulsados por un "empleo pleno del 100 % y oportunidades para todos".