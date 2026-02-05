



Cuba volvió al centro de las alertas internacionales este miércoles, luego de que sus sistema eléctrico sufriera un colapso parcial y dejara sin suministro a cerca de 3,4 millones de personas en cuatro provincias, según confirmó la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE). Este apagón ocurre mientras la isla enfrenta una creciente presión, marcada por la severa escasez de petróleo. Al punto que la ONU advirtió que si no se garantiza el suministro de crudo, el país se enfrentaría a un colapso humanitario. En paralelo, La Habana señaló estar abierta al diálogo con Estados Unidos, aunque descartó cualquier negociación sobre su sistema constitucional.

En declaraciones a la cadena CNN en Español el miércoles, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, señaló que la isla enfrenta una “presión” a manos de Washington que ha impactado perjudicialmente al país, por lo que señaló que el diálogo sería una mejor alternativa que las medidas coercitivas. En ese sentido, apuntó a que La Habana está dispuesta a sostener con EE.UU. un diálogo “significativo”, pero sin poner sobre la mesa su sistema de gobierno.

“No estamos listos para discutir nuestro sistema constitucional, así como suponemos que Estados Unidos no está listo para discutir su sistema constitucional, su sistema político ni su realidad económica”, afirmó durante la entrevista. Además aclaró que si bien se han mantenido algunas comunicaciones con la Casa Blanca, no se ha establecido “un diálogo bilateral”.

Las declaraciones de Fernández de Cossío llegan después de que la semana pasada EE.UU. endureciera su postura ante la isla, amenazando con imponer aranceles a los países que le enviaran petróleo . La decisión, que apuntaría a aislar energéticamente a Cuba, se apoya en una declaración de “estado de emergencia” por la “amenaza excepcional” que, según el decreto publicado por la Casa Blanca , representa La Habana para la seguridad nacional estadounidense. Sin embargo, en su entrevista de este miércoles, Fernández de Cossío rechazó tal señalamiento: “Cuba no representa ninguna amenaza para Estados Unidos. No es agresiva contra Estados Unidos. No es hostil. No alberga terrorismo ni patrocina el terrorismo”.

De hecho, el ministro señaló que la isla estaría dispuesta a cooperar con Washington en áreas de interés común, como la lucha contra el narcotráfico, recordando que La Habana ha brindado ese tipo de colaboración en el pasado y podría mantenerla.

Este lunes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, había afirmado que su Gobierno mantenía diálogos con el liderazgo de Cuba , algo que desde La Habana se apresuraron por negar, señalando que no existen conversaciones formales.

Cuatro provincias quedan a oscuras

La compañía eléctrica UNE explicó que el colapso parcial en el sistema eléctrico nacional afectó a las provincias orientales de Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. Según detalló, la caída en el servicio se debió a “un disparo” en una línea de alta tensión en la provincia de Holguín. Un disparo es una desconexión automática que se activa cuando una generadora registra valores anómalos en el flujo de la corriente.

De manera que el incidente provocó la salida del sistema de la central termoeléctrica Felton, la mayor generadora del oriente de la isla, así como de otra central y una estación de motores de la misma provincia.

El episodio se suma a una secuencia de fallas en el sistema eléctrico cubano. Se trata de la segunda caída parcial en poco más de cuatro meses y, en poco más de un año, el sistema eléctrico ha sufrido también cinco colapsos totales, algunos de los cuales tardaron días en ser restablecidos.

Además, el apagón ocurre mientras la isla atraviesa el asedio petrolero de EE.UU., que amenaza con empeorar aún más la situación.

El jefe de la ONU alerta de un "colapso" humanitario

Por su parte, el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló este miércoles que el secretario general António Guterres está “muy preocupado” por la situación humanitaria en Cuba, que podría empeorar o colapsar si no cuenta con el crudosuficiente.

"El secretario general está muy preocupado por la situación humanitaria en Cuba, que empeorará o colapsará, si no se satisfacen sus necesidades de petróleo", declaró el portavoz Stéphane Dujarric.

Por su parte, Darío Álvarez, asesor de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés) para América Latina y el Caribe, cuya base está en Panamá, advirtió que "el combustible es un factor clave para todo". “Lo utilizamos para transportar, para cocinar, para las plantas eléctricas que hemos llevado ahora, para que funcionen los hospitales, centros clínicos, para el bombeo del agua", explicó en conversación con la agencia de noticias AFP.