Una vez más, se nos repite que un “régimen” debe “cambiarse” y, como sucede con frecuencia, es el Gobierno de Estados Unidos el que reclama el derecho a imponerlo.

Aunque el término “cambio de régimen” solo ganó relevancia hacia el final de la Guerra Fría, la práctica de deponer a un líder o a un gobierno por la fuerza –e instalar a un sucesor de preferencia– ha ocurrido más de 100 veces en la historia moderna.

A veces, esta práctica conduce a un período de aparente estabilidad, a menudo con un costo militar o económico significativo para la potencia instigadora, como en Alemania Occidental y Japón.

En otras ocasiones termina en una guerra civil cuando las poblaciones locales resentidas dirigen su ira hacia la fuerza ocupante y sus colaboradores, a quienes consideran traidores o vendidos.

En el caso de que la potencia ocupante evalúe que los costos de mantener el control son demasiado altos, puede entonces desatarse un conflicto violento que persista, como ocurrió en Iraq, Libia y la República Democrática del Congo.

Sin embargo, con mayor frecuencia, tiende a derivar en autoritarismo, violencia, represalias y tensiones duraderas que pueden persistir a lo largo de generaciones, como se evidencia en Chile, Argentina, Haití e Indonesia.

Nadie —y muchos menos los arquitectos del secuestro de Maduro— sabe qué sucederá después en Venezuela.

En un primer momento, los expertos asumieron que el presidente de EE.UU., Donald Trump, y su secretario de Estado, Marco Rubio, instalarían de inmediato a la líder opositora venezolana María Corina Machado —también controvertida ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025– como nueva líder del país latinoamericano. Sin embargo, el mandatario estadounidense se distanció rápidamente de la idea.

Esto ha dado lugar a todo tipo de especulaciones sobre el tipo de “cambio de régimen” que estamos presenciando: ¿se trata de un golpe de palacio? ¿Existe alguna división (o divisiones) dentro del chavismo?

¿Hay —y creo que esto es bastante claro— una división dentro de la élite gobernante de la potencia instigadora? Los aislacionistas buscarán un resultado rápido, con Maduro juzgado y acuerdos detallados sobre recursos petroleros y minerales.

Esto puede favorecer a Trump y a su notoria capacidad corta de atención, pues le permite reclamar la victoria sin preocuparse demasiado por las consecuencias.

Sin embargo, los halcones, como Marco Rubio, buscarán algo más dramático: no solo el desmantelamiento del chavismo –que consideran una grosera afrenta al destino manifiesto de Estados Unidos–, sino también un trampolín para la acción en Cuba o más allá.

Y no debemos pasar por alto la capacidad del gobierno y del pueblo de Venezuela. Es posible que haya políticos chavistas confiados en que pueden sobrevivir más tiempo que Trump, y podrían tener razón.

Mientras tanto, las milicias populares que surgieron bajo el muy añorado Hugo Chávez pueden tener su propia opinión sobre hacia dónde deberían dirigirse los recursos del país.

Desprecio por los venezolanos

Lo que resulta dolorosamente evidente, sin embargo, es que el “cambio de régimen” se ha llevado a cabo una vez más sin la menor consideración por el pueblo de la nación en cuestión.

Al igual que en Afganistán, Iraq y Libia, el análisis académico matizado de las estructuras de poder locales ha sido descartado, eclipsado por dos discursos persistentes.

Primero, se argumenta que este “cambio” es legítimo por razones de economía y propiedad, ya que de algún modo se impedía “injustamente” la extracción de recursos: Guatemala e Irán vivieron esto en la década de 1950, aunque envuelto en la hipocresía del anticomunismo.

En segundo lugar, se sostiene que cualquier preocupación por el derecho internacional debía dejarse de lado, porque se trataba de un “villano”, un “criminal”, un “gobernante corrupto”.