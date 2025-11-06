A medida que Rusia reorienta sus lazos comerciales y políticos, alejándose de Occidente y acercándose al Sur Global, sus vínculos con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) han crecido de manera significativa. En los últimos meses, Moscú ha ampliado su compromiso con estos países, ricos en petróleo y gas.

Esta tendencia refleja la persistencia de la influencia rusa en Oriente Medio, incluso tras la pérdida de su principal aliado en la región, la dinastía Assad en Siria, después de la caída del régimen baazista en diciembre de 2024.

A esto se suma el debilitamiento de Irán, agravado por sus confrontaciones con Israel y Estados Unidos, que ha complicado aún más la posición regional de Moscú.

El fortalecimiento de los lazos con el CCG es evidente en el acercamiento a Omán. En abril, ambos países firmaron un acuerdo para establecer un programa de exención de visas. Asimismo, una reunión en Moscú entre el presidente ruso Vladímir Putin y el sultán Haitham bin Tariq Al Said marcó un hito en las relaciones bilaterales, al ser este el primer encuentro entre ambos líderes.

Ese mismo mes, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, visitó Moscú para reunirse con Putin y analizar las relaciones económicas y los desarrollos geopolíticos regionales

Los vínculos entre Rusia y Qatar se basan no solo en intereses pragmáticos de política exterior, sino también en perspectivas compartidas sobre asuntos globales clave. Como centro energético de primera línea, Qatar impulsa cada vez más su propia agenda, equilibrando los intereses de múltiples centros de poder.

En este contexto, Moscú ya no ve a Qatar como un rival o un aliado absoluto de Estados Unidos, sino como un socio cada vez más independiente cuyas conexiones en Oriente Medio y África son cruciales para las ambiciones de Rusia.

El énfasis de Doha en la mediación de conflictos, particularmente respecto a la guerra en Ucrania, añade otra dimensión. En 2023, Doha negoció un acuerdo humanitario que facilitó la transferencia de niños ucranianos deportados a Rusia.

Además, un acuerdo similar se alcanzó en marzo de 2025 en la embajada de Qatar en Moscú. Y sus esfuerzos diplomáticos incluyen puentes entre los talibanes y Estados Unidos, entre Hamás e Israel, y recientemente el impulso para un alto el fuego entre la República Democrática del Congo y Ruanda.

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) también han reforzado sus vínculos con Moscú. A principios de agosto, el presidente Mohammed bin Zayed al Nahyan visitó la capital rusa para dialogar sobre comercio, inversión y asuntos regionales con Putin, asegurando dos acuerdos en materia de inversión y transporte

El comercio bilateral y la inversión han aumentado significativamente: el capital ruso en los EAU superó los 30.000 millones de dólares en 2024, mientras que la inversión emiratí en Rusia alcanzó los 16.800 millones de dólares. Además, cerca de 4.000 empresas rusas están registradas en ese país, y se proyecta que el volumen comercial casi se duplique de 5.360 millones de dólares en 2021 a 11.000 millones de dólares en 2024. Ambos países también avanzan en un acuerdo de libre comercio dentro del marco de la Unión Económica Euroasiática.

Mayor conectividad





La conectividad es otro motor clave de los lazos entre Rusia y el CCG. El Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC), que conecta Rusia con Irán y el Golfo, se ha convertido en una arteria comercial fundamental desde que comenzó la guerra de Ucrania en febrero de 2022.

Las sanciones occidentales empujaron a Moscú a buscar alternativas mediante la construcción de estrechos lazos comerciales y de inversión con el Sur Global, elevando la importancia del CCG en la política exterior de Moscú.