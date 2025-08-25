Tras la caída del régimen de Bashar Al-Assad en Siria el 8 diciembre de 2024, el periodista Nader Dabo creyó que su vida cambiaría para siempre. Durante 14 años había trabajado bajo vigilancia y amenazas. Pensaba que el derrumbe del poder del Partido Baaz abriría un nuevo capítulo. La realidad fue otra: el miedo siguió, aunque ahora bajo una sombra distinta.

Tras el colapso del régimen de Assad, las fuerzas israelíes anunciaron que no cumplirían más con el Acuerdo de Separación de Fuerzas , firmado en 1974, y se adentraron en la zona desmilitarizada del sur sirio. Allí establecieron nueve bases militares a lo largo de la frontera, desde donde se desplazaron hacia aldeas y localidades cercanas.

Desde entonces han restringido el movimiento —en especial de los agricultores— y bloqueado a periodistas, multiplicando los riesgos de informar.

Desde su ciudad natal Nawa, en la provincia de Daraa, Nader recorre cada mañana caminos polvorientos cargando su equipo al hombro, a solo 15 kilómetros de la ocupación israelí. Es uno de los pocos periodistas que documentan sobre el terreno estas violaciones.

Según un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), emitido el pasado 8 de agosto, las fuerzas israelíes han cometido múltiples violaciones contra periodistas sirios y extranjeros en el sur de Siria, desde finales de 2024. La Asociación de Periodistas Sirios, por su parte, ha documentado al menos cuatro incidentes graves en ese periodo.

Ambos informes registran persecuciones , detenciones e interrogatorios , disparos directos , golpizas , confiscación o destrucción de equipos y, en algunos casos, la eliminación forzada de material bajo amenaza . Un reportero fue herido de bala y otro sufrió lesiones graves tras una paliza.

“No existe ninguna entidad que se ocupe de proteger a los periodistas”, afirma Nader a TRT Español, tras una larga jornada de trabajo en Siria. Habla con nosotros mientras apaga su moto, cuyo rugido rompía el silencio del barrio rural donde vive.

Con esa moto recorre el camino hasta Al-Suweida al otro lado del sur de Siria para cubrir episodios recientes de violencia. En otras ocasiones, se dirige hacia el oeste para seguir de cerca las incursiones israelíes y su impacto en la vida de los civiles.

“Lo máximo que pueden hacer las instituciones y sindicatos de prensa es emitir comunicados de condena. Una protección real para nosotros simplemente no existe”, añade.

A sus 39 años, Nader trabaja como periodista en el periódico +963, es corresponsal de la agencia Syria Monitor y colabora con RT France, France 24 y Radio France Internationale.

A la caza de periodistas





La mañana del 14 de junio de 2025, Nader no tomó su motocicleta como de costumbre. Alquiló un coche y llevó a su hija Sham, de 11 años, en un viaje familiar a Damasco. Llevaba como siempre su cámara, pero el trayecto no se completó.

Una llamada del periódico para el que trabaja lo interrumpió: el ejército israelí había derribado un dron iraní en Quneitra, en el sur de Siria. Debía ir allí de inmediato.

Regresó con su hija a toda prisa hacia la zona rural de Quneitra y se reunió con su amigo, el periodista Nour Hassan. En el pueblo de Kodna, cerca de la recién instalada base militar israelí de Tal al-Ahmar al-Gharbi, tomaron fotos y entrevistaron a vecinos.