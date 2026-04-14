Las advertencias del canciller de Alemania, Friedrich Merz, sobre una “anexión de facto” de Cisjordania ocupada por parte de Tel Aviv desataron duras críticas del ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, quien llegó incluso a exigir “una disculpa” al líder europeo.

Merz afirmó el lunes que estaba “profundamente preocupado por los acontecimientos en los territorios palestinos” y subrayó, durante una llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que “no debe haber una anexión de facto de Cisjordania”.

En respuesta, Smotrich difundió un comunicado de tono duro en el que invocó el Día de Conmemoración del Holocausto para reprender a Berlín. Allí sostuvo que el líder alemán debería “inclinar la cabeza y pedir disculpas mil veces”, en lugar de “atreverse a dar lecciones de moral”, y rechazó lo que calificó como “instrucciones” europeas a Israel.

El ministro, conocido por sus posiciones extremistas sobre la tierra palestina, defendió las políticas israelíes como parte de un “retorno” histórico a lo que describió como su patria bíblica, y desestimó las críticas internacionales, al calificarlas de hipocresía.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente alarma por las acciones israelíes en Cisjordania ocupada, donde organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales advierten sobre la expansión acelerada de asentamientos, la confiscación de tierras y el aumento de la violencia de colonos ilegales contra palestinos.