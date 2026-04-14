CISJORDANIA OCUPADA
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Ministro israelí exige “disculpas” a canciller alemán Merz por advertir sobre anexión de Cisjordania
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, dijo que el canciller alemán Friedrich Merz debería “inclinar la cabeza y pedir disculpas mil veces”, luego de que el líder europeo alertara que “no debe haber una anexión de facto de Cisjordania”.
Ministro israelí exige “disculpas” a canciller alemán Merz por advertir sobre anexión de Cisjordania
Merz afirmó el lunes que estaba “profundamente preocupado por los acontecimientos en los territorios palestinos”. / Reuters
hace una hora

Las advertencias del canciller de Alemania, Friedrich Merz, sobre una “anexión de facto” de Cisjordania ocupada por parte de Tel Aviv desataron duras críticas del ministro de Finanzas de extrema derecha de Israel, Bezalel Smotrich, quien llegó incluso a exigir “una disculpa” al líder europeo.

Merz afirmó el lunes que estaba “profundamente preocupado por los acontecimientos en los territorios palestinos” y subrayó, durante una llamada con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que “no debe haber una anexión de facto de Cisjordania”.

En respuesta, Smotrich difundió un comunicado de tono duro en el que invocó el Día de Conmemoración del Holocausto para reprender a Berlín. Allí sostuvo que el líder alemán debería “inclinar la cabeza y pedir disculpas mil veces”, en lugar de “atreverse a dar lecciones de moral”, y rechazó lo que calificó como “instrucciones” europeas a Israel.

El ministro, conocido por sus posiciones extremistas sobre la tierra palestina, defendió las políticas israelíes como parte de un “retorno” histórico a lo que describió como su patria bíblica, y desestimó las críticas internacionales, al calificarlas de hipocresía.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente alarma por las acciones israelíes en Cisjordania ocupada, donde organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales advierten sobre la expansión acelerada de asentamientos, la confiscación de tierras y el aumento de la violencia de colonos ilegales contra palestinos.

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Expansión de asentamientos ilegales

Según múltiples informes, las autoridades israelíes han ampliado puestos de asentamiento, confiscado tierras palestinas y reforzado el control militar sobre amplias zonas del territorio.

Las comunidades palestinas enfrentan demoliciones de viviendas, desplazamientos forzados y restricciones de movimiento, mientras los ataques de colonos —a menudo bajo protección de las fuerzas israelíes— se han intensificado en los últimos meses.

Gran parte de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, una postura reiterada en múltiples resoluciones de las Naciones Unidas.

El episodio refleja la profundización de las tensiones entre Israel y varios gobiernos europeos, en un contexto de crecientes llamados a exigir responsabilidades por políticas que, según críticos, consolidan la ocupación y debilitan las perspectivas de una paz justa para los palestinos.

FUENTE:TRT Español y agencias
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