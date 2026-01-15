En medio de masivas protestas y tras las reiteradas amenazas contra Irán del presidente de EE.UU., Donald Trump, Teherán reafirmó su disposición a mantener la vía diplomática con Washington. No obstante, instó al mandatario estadounidense a no repetir los “errores” de ataques militares pasados contra el país y a apostar también por el diálogo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, hizo estas declaraciones durante una entrevista con Fox News, donde vinculó las tensiones actuales con los acontecimientos de mediados de 2025, cuando ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares en Irán durante 12 días de guerra entre Irán e Israel provocaron graves daños. “Mi mensaje es: no repita el error que cometió en junio. Ya sabe, si intenta una experiencia fallida, obtendrá el mismo resultado”, declaró. “Destruyeron instalaciones, pero la tecnología no puede ser bombardeada, la determinación tampoco puede ser bombardeada”, agregó.

Además, el ministro señaló que, aunque Irán no ha tenido experiencias positivas con Estados Unidos, la vía de la negociación sigue siendo preferible. “Irán demostró estar lista para negociar, lista para la diplomacia”, enfatizó.

“Tenemos pruebas de que en los últimos 20 años, y también en 2025, fue Estados Unidos quien escapó de la diplomacia, quien cortó la diplomacia. Mi mensaje es que, entre la guerra y la diplomacia, la diplomacia es un camino mejor, aunque no tengamos experiencias positivas con Estados Unidos, aun así la diplomacia es mucho mejor que la guerra”, añadió.

Durante los últimos días, Trump advirtió sobre posibles acciones militares contra Irán a favor de los manifestantes, principalmente si Teherán llevaba a cabo ejecuciones. No obstante, el miércoles declaró: "Nos han dicho que las matanzas en Irán están cesando, están cesando", aunque no ofreció detalles sobre una posible respuesta ni confirmó si pospondría la acción.

“Complot israelí”

Por otra parte, en sus declaraciones Araghchi también abordó la situación interna del país. Según dijo, el gobierno actuó con “máxima moderación” ante los disturbios, pero advirtió que las protestas fueron infiltradas y desviadas por actores violentos. Aseguró que las calles de Irán estaban “empapadas de sangre” y acusó a Israel de armar a estos grupos, que están detrás de “cientos de muertes”.

Añadió que el objetivo de estos grupos era provocar un conflicto mayor: “Eso fue exactamente un complot israelí. Querían arrastrar al presidente de Estados Unidos a este conflicto. Así que empezaron a aumentar el número de muertos asesinando a civiles y a agentes de policía”.

El ministro sostuvo que, pese a ello, la situación se ha estabilizado. “Ahora hay calma (...) Y esperemos que prevalezca la sensatez”, añadió, advirtiendo que un aumento de tensiones en este punto sería “desastroso para todos”.

Las protestas, que comenzaron el 28 de diciembre, alcanzaron su punto álgido el 8 de enero con manifestaciones masivas en prácticamente todo el país. Según informes, grupos armados atacaron a civiles, fuerzas de seguridad y edificios gubernamentales, y la mayoría de las muertes fueron causadas por estos ataques.

No existen cifras oficiales de víctimas, pero la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), un grupo con sede en EE.UU., estima que al menos 2.500 personas han muerto entre manifestantes y personal de seguridad, y que más de 1.100 han resultado heridas. El grupo también señaló que más de 18.000 personas han sido detenidas.

Consejo de Seguridad de ONU se reúne por situación de Irán

En este contexto, la ONU anunció una reunión del Consejo de Seguridad este jueves para una sesión especial sobre la situación en Irán.

Previamente, el martes, Irán había enviado una carta al consejo, señalando a Trump de fomentar la desestabilización e incitar a la violencia, poniendo en riesgo la soberanía y seguridad nacional.

El embajador iraní ante la ONU, Amir Saeid Iravani, afirmó que Estados Unidos y “el régimen israelí” tienen responsabilidad directa en la pérdida de vidas civiles, especialmente entre los jóvenes.