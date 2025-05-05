“Sería un honor hacerlo”, dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al confirmar este domingo que ofreció enviar tropas a México para apoyar en la lucha contra los cárteles del narcotráfico.

Durante una conversación con la prensa a bordo del avión presidencial, Trump relató que le propuso directamente a la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, la posibilidad de desplegar soldados estadounidenses en el país vecino.

“Si México quisiera ayuda con los cárteles, nos honraría entrar y ayudarlos. Se lo dije (a Sheinbaum). Para mí sería un honor hacerlo”, declaró el mandatario.

También explicó que su propuesta de enviar a militares estadounidenses se debe a que los cárteles son “gente horrible que ha estado matando a personas a diestra y siniestra". "Han hecho una fortuna vendiendo drogas y destruyendo a nuestra gente (...) Perdimos 300.00 personas el año pasado por el fentanilo y las drogas", continuó.

En su intervención, sin embargo, Trump cuestionó levemente a Sheinbaum. Sin bien la elogió como “una mujer encantadora” también sugirió que ella “le tiene tanto miedo a los cárteles que no puede pensar con claridad".

Luego, elmandatario estadounidense arremetió contra los grupos criminales, a los que acusó de intentar “destruir” a Estados Unidos mediante el tráfico de drogas y la inmigración irregular.