EE.UU. Y CANADÁ
3 min de lectura
¿Mil dólares por “autodeportarse”? El plan de EE.UU. para trasladar migrantes fuera del país
A cambio de 1.000 dólares y asistencia para el viaje, el Gobierno de Estados Unidos propone a migrantes sin documentos que regresen voluntariamente a sus países. Afirma que este método reducirá los costos de deportación.
00:00
¿Mil dólares por “autodeportarse”? El plan de EE.UU. para trasladar migrantes fuera del país
Los migrantes que presenten su notificación de "Intención de Salida" para autodeportarse voluntariamente serán "despriorizados para la detención y expulsión antes de su partida". / Foto: AP / AP
6 de mayo de 2025

El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un plan de “autodeportación” para inmigrantes indocumentados: ofrecerá una asistencia de viaje y 1.000 dólares a cualquiera en situación irregular que acepte regresar voluntariamente a su país de origen.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que los "extranjeros ilegales" recibirán asistencia para el viaje, además del pago, si deciden volver a sus países utilizando la aplicación CBP Home de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El dinero se entregará una vez que el migrante complete el viaje de regreso.

"Vamos a pagar a cada uno una cierta cantidad de dinero y vamos a conseguirles un hermoso vuelo de regreso a donde vinieron”, afirmó Trump desde la Casa Blanca. “Tienen un período (para completar la solicitud de ayuda para viajes de regreso), y si lo logran vamos a trabajar con ellos para que, tal vez algún día, puedan regresar si son buenas personas", añadió.

Funcionarios del DHS explicaron que “la autodeportación es una forma digna de salir de Estados Unidos”, y les permitirá a los migrantes “evitar ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés)”.

“Si usted está aquí de forma ilegal, la autodeportación es la mejor, más segura y económica manera de salir de Estados Unidos y evitar ser arrestado”, afirmó por su parte la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un comunicado este lunes.

Reducción de costos

RECOMENDADOS

Apuntando a los millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, funcionarios del DHS afirmaron que este método reduciría en más de dos tercios los costos actuales del proceso de deportación. Actualmente, se estima que arrestar, detener y deportar a una persona cuesta en promedio 17.121 dólares.

Noem insistió en que, además, esta estrategia podría representar un ahorro del 70% para los contribuyentes estadounidenses.

Según el DHS, ya hubo un migrante que usó con éxito esta opción, tomando un vuelo desde Chicago hacia Honduras. Agregaron que varios otros ya han reservado boletos para autodeportarse esta semana y la próxima.

Los migrantes que presenten su “Aviso de Intención de Salida” para autodeportarse voluntariamente serán “despriorizados para detención y deportación antes de su salida”.

RelacionadoTRT Global - Trump arremete contra las "ciudades santuario" de EE.UU. en nueva orden de inmigración

Además, las autoridades de Seguridad Nacional señalaron que participar en este proceso “podría ayudar a conservar la opción de que un extranjero ilegal pueda ingresar legalmente a Estados Unidos en el futuro”.

En una reunión de gabinete en abril, Noem mencionó la cifra de "21 millones de personas que tienen que volver a casa". Según datos gubernamentales, las autoridades han detenido a más de 168.000 migrantes en 2025.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Es oficial: EE.UU. reafirma Doctrina Monroe con un “corolario Trump” en su Estrategia de Seguridad
¿Eclipsarán las políticas de Trump el Mundial 2026? Organizaciones alertan sobre redadas migratorias
EE.UU. “trabajará” para acabar la guerra en Sudán a petición del príncipe heredero saudí, dice Trump
Triunfo de Mamdani revoluciona Nueva York: taxistas y trabajadores reclaman poder en la Gran Manzana
Mamdani gana elecciones de Nueva York y hace historia: será el primer alcalde musulmán de la ciudad
¿Abrirá Trump otro frente en Latinoamérica? EE.UU. prepara misión contra cárteles en México: reporte
Nueva York decide quién será su nuevo alcalde en unas elecciones históricas, con Mamdani a la cabeza
Con las elecciones en Nueva York, el ascenso de Mamdani marca un momento político clave para EE.UU.
Más de 60 multimillonarios buscan frenar a Mamdani en la carrera por la alcaldía de Nueva York
Trump amenaza con recortar fondos a Nueva York si Zohran Mamdani se convierte en alcalde
El ataque “tigre de papel” de Trump a Rusia ¿es mera retórica o estrategia real?
¿Podrá Estados Unidos retomar la base aérea de Bagram en Afganistán de manos de los talibanes?
De defensa a guerra: ¿coincide el cambio de nombre del Pentágono con la promesa de paz de Trump?
¿Quién era Charlie Kirk, activista y aliado de Trump, y qué pasó en su ataque en Utah?
Trump afirma haber terminado seis guerras desde que volvió al poder: ¿realmente es así?
Reunión Trump-Zelenskyy incluye a líderes europeos, mientras se anticipa pronto encuentro con Putin
¿Qué viene ahora para Ucrania? Trump y Putin dejan al mundo cuestionándose tras cumbre en Alaska
¿Qué pasó en cumbre de Trump y Putin en Alaska? Sin acuerdo sobre guerra en Ucrania pero con avances
Informe de derechos humanos de EE.UU. modera crítica a gobiernos afines a Trump y endurece a rivales
Trump dice que tregua en Ucrania depende de Rusia, mientras Putin descarta encuentro con Zelenskyy