Türkiye reitera “su derecho a responder a actos hostiles” para protegerse ante escalada regional
El Ministerio de Defensa de Türkiye informó que Ankara una fuerte seguridad en sus fronteras y su espacio aéreo, en medio de la ofensiva de EE.UU. e Israel contra Irán.
Türkiye insta al diálogo y a la búsqueda de soluciones pacíficas ante los conflictos regionales. / AA
hace 41 minutos

Türkiye está decidida a salvaguardar a sus ciudadanos y proteger su espacio aéreo nacional, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa del país después de que un misil balístico lanzado desde Irán fuera interceptado por unidades de defensa aérea de la OTAN en el Mediterráneo Oriental el miércoles.

El ministerio indicó que fragmentos hallados posteriormente en la provincia de Hatay, en el sur de Türkiye, fueron identificados como restos de la munición de defensa aérea utilizada durante la interceptación. No se reportaron víctimas.

“Reiteramos nuestro derecho a responder a actos hostiles provenientes de cualquier origen, mientras coordinamos estrechamente con la OTAN y socios aliados a medida que se desarrollan los acontecimientos”, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa, el contralmirante Zeki Akturk, durante una rueda de prensa este jueves. Añadió que Türkiye continúa priorizando la paz y la estabilidad regional.

Asimismo, Akturk señaló que Ankara sigue de cerca los acontecimientos en medio de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán y de los posteriores ataques iraníes contra terceros países. “Esperamos que los choques terminen inmediatamente”, subrayó Akturk.

También reiteró que Türkiye está dispuesta a contribuir a los esfuerzos destinados a resolver las disputas regionales por medios pacíficos. “Los problemas solo pueden resolverse mediante el diálogo”, afirmó Akturk.

“Sin actividad inusual en la frontera entre Türkiye e Irán”

La interceptación se produjo mientras Israel y Estados Unidos continúan una ofensiva a gran escala contra Irán iniciada el sábado y que ha matado al menos a 926 personas, incluido el líder Supremo, Alí Jamenei, y altos funcionarios militares.

En represalia, Irán ha lanzado drones y misiles dirigidos contra Israel, así como contra países del Golfo que albergan activos militares estadounidenses.

En este contexto, Akturk afirmó que no se ha registrado ninguna actividad inusual a lo largo de la frontera entre Türkiye e Irán, pese a las tensiones derivadas del conflicto.

El portavoz del Ministerio de Defensa señaló que se mantienen medidas de seguridad reforzadas en todas las fronteras, respaldadas por sistemas de defensa en capas y apoyados en tecnología.

También expresó su esperanza de que los conflictos regionales que amenazan la vida de los civiles y la estabilidad terminen lo antes posible.

FUENTE:TRT Español y agencias
