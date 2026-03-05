Türkiye está decidida a salvaguardar a sus ciudadanos y proteger su espacio aéreo nacional, afirmó un portavoz del Ministerio de Defensa del país después de que un misil balístico lanzado desde Irán fuera interceptado por unidades de defensa aérea de la OTAN en el Mediterráneo Oriental el miércoles.

El ministerio indicó que fragmentos hallados posteriormente en la provincia de Hatay, en el sur de Türkiye, fueron identificados como restos de la munición de defensa aérea utilizada durante la interceptación. No se reportaron víctimas.

“Reiteramos nuestro derecho a responder a actos hostiles provenientes de cualquier origen, mientras coordinamos estrechamente con la OTAN y socios aliados a medida que se desarrollan los acontecimientos”, afirmó el portavoz del Ministerio de Defensa, el contralmirante Zeki Akturk, durante una rueda de prensa este jueves. Añadió que Türkiye continúa priorizando la paz y la estabilidad regional.

Asimismo, Akturk señaló que Ankara sigue de cerca los acontecimientos en medio de los ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán y de los posteriores ataques iraníes contra terceros países. “Esperamos que los choques terminen inmediatamente”, subrayó Akturk.

También reiteró que Türkiye está dispuesta a contribuir a los esfuerzos destinados a resolver las disputas regionales por medios pacíficos. “Los problemas solo pueden resolverse mediante el diálogo”, afirmó Akturk.