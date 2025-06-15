POLÍTICA
1 min de lectura
Ministros de Relaciones Exteriores de Türkiye y Rusia abordan conflicto entre Israel e Irán
En una llamada telefónica, los ministros Hakan Fidan y Sergey Lavrov hablaron sobre los posibles impactos globales y regionales de la escalada entre Teherán y Tel Aviv.
Hakan dice a su par ruso que la diplomacia es la única vía para poner fin a las hostilidades entre Israel e Irán..l conflicto entre Israel e Irán. / AA
15 de junio de 2025

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, y su homólogo ruso, Sergey Lavrov, abordaron el domingo el conflicto en curso entre Israel e Irán.

Durante una conversación telefónica, también trataron los posibles impactos regionales y globales del aumento de tensiones, según fuentes diplomáticas.

Fidan expresó su preocupación por los acontecimientos, y subrayó que la diplomacia es el único camino para poner fin a las hostilidades y resolver las disputas en torno a las actividades nucleares de Irán.

Israel lanzó ataques aéreos coordinados contra múltiples sitios en Irán, incluidas instalaciones militares y nucleares, a primeras horas del viernes, lo que llevó a Teherán a realizar ataques de represalia pocas horas después.

Las autoridades israelíes informaron que al menos 13 personas murieron y más de 370 resultaron heridas en los ataques con misiles iraníes desde el viernes.

Irán, por su parte, indicó que 78 personas murieron el primer día de la ofensiva israelí, y decenas más, incluidos niños, perdieron la vida al día siguiente.


FUENTE:TRT Español y agencias
